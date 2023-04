Gemeente Utrecht zet stapje terug bij plannen voor Natuurgebied Zuilen

Vanwege de vele vragen en zorgen die de gemeente heeft ontvangen op de plannen voor Natuurgebied Zuilen, is besloten een stap terug te zetten in het proces. Het gebied gaat weliswaar wel op de schop, maar het moet volgens de gemeente wel aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

Natuurgebied Zuilen ligt tussen de Vecht in het westen, Slot Zuylen in het noorden, bedrijventerrein Overvecht-Noord in het oosten en de Franciscusdreef in het zuiden. De gemeente wil het gebied inrichten als ‘toegankelijk landschapspark’ met groen en ruimte voor sport en recreatie.

Er moeten onder meer wandelpaden worden aangelegd. De plannen waren eerder bekend onder de naam Landschapspark Oud Zuilen, maar de projectnaam is aangepast naar ‘Natuurgebied Zuilen’. Utrechters konden vanaf 14 oktober vorig jaar reageren op de plannen.

Stapje terug

Er zijn meer dan 300 reacties bij de gemeente binnengekomen. “We zijn blij dat zoveel mensen meedenken. De reacties verschillen: naast enthousiasme over het plan zijn er ook veel vragen en zorgen. Daarom zetten we een stapje terug”, is te lezen in een wijkbericht.

De gemeente wil dat de visie goed aansluit bij de wensen van de toekomstige gebruikers. Daarom wordt samen met omwonenden en gebruikers een nieuwe versie van het plan opgesteld. Zodra deze visie gereed is, wordt pas bepaald waar bijvoorbeeld de nieuwe wandelpaden, bomen en bankjes komen.