Utrechters kunnen vanaf 14 oktober zes weken lang reageren op plannen voor ‘Natuurgebied Zuilen’

Bij de gemeente Utrecht liggen vanaf 14 oktober de plannen voor Natuurgebied Zuilen ter inzage. Het plan, dat eerder Landschapspark Oud Zuilen heette, gaat over het bos- en weilandgebied tussen de Vecht en de 2e Polderweg.

De plannen hebben specifiek betrekking op het gebied van 40 hectare dat ligt tussen de Vecht in het westen, Slot Zuylen in het noorden, bedrijventerrein Overvecht-Noord in het oosten en de Fransiscusdreef in het zuiden. Het gebied is populair bij veel dieren. Op sommige momenten van de dag zijn er tientallen ooievaars te vinden en ook ganzen, kieviten, vleermuizen, reigers, spechten en allerlei insecten weten hun weg naar het gebied te vinden.

De gemeente wil het gebied inrichten als ‘toegankelijk landschapspark’ met groen en ruimte voor sport en recreatie. Er moeten onder meer wandelpaden worden aangelegd. De plannen waren eerder bekend onder de naam Landschapspark Oud Zuilen, maar de projectnaam is aangepast naar ‘Natuurgebied Zuilen’. “Deze naam sluit beter aan bij de opgave om ook de biodiversiteit in het gebied te vergroten”, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Bezwaren en zorgen

De eerste schets van hoe het gebied eruit moet komen te zien, kwamen naar buiten in februari van dit jaar. Toen bleek ook dat niet iedereen even blij is met de plannen. Eind februari organiseerde de gemeente een online bijeenkomst waarvoor 350 mensen zich aanmeldden. Een deel van deze mensen was positief over de plannen, maar er ander deel had bezwaren en zorgen.

Zij willen liever dat het gebied blijft zoals het nu is en zijn bang dat de rust van dieren verstoord raakt en dat het leefgebied van onder meer de ooievaars onder druk komt te staan. Ook zijn mensen bezorgd over de sociale veiligheid als de plannen doorgaan.

In april is door een aantal bewoners een petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Zij vrezen voor een toename van onveiligheid, lachgasgebruik, dealen, zwerfvuil en een afname van de flora en fauna in het gebied. “Wij willen behoud van de oase van rust aan de rand van Utrecht.” De bewoners zijn naar eigen zeggen tevreden met de huidige staat van het gebied en willen geen ‘parkachtige structuur en evenementen’.

Ter inzage

De plannen voor Natuurgebied Zuilen liggen van 14 oktober tot en met 24 november ter inzage. Iedereen kan een reactie op de plannen indienen via de website van de gemeente. Ook worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd, waar belanghebbenden uitleg kunnen krijgen over de plannen.

De gemeente gaat de reacties naar eigen zeggen meenemen bij het maken van de definitieve plannen. Die worden in de loop van volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente zegt in gesprek te zijn met de indieners van de petitie. Nadat de plannen aan de gemeenteraad zijn voorgelegd “blijft de gemeente de omgeving betrekken bij het inrichten, gebruiken en beheren van het gebied”.

