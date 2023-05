Gemeente Utrecht ziet leegstand Leidsche Rijn Centrum, maar maakt zich op dit moment geen zorgen

Het Utrechts college herkent het beeld van een grotere leegstand in Leidsche Rijn Centrum. Desondanks vindt zij de leegstand op dit moment ‘niet zorgelijk’ omdat de verwachting is dat het om een tijdelijk probleem gaat. Dat antwoordt het college van B&W op schriftelijke vragen van de VVD.

Eerder berichtte DUIC over de toenemende leegstand in Leidsche Rijn Centrum. Veel winkels staan leeg in het centrum en andere winkelpanden worden zelfs helemaal niet in gebruik genomen. Zo sloten herenkledingzaak Jack & Jones, hamburgerrestaurant Five Guys, Spaanse bar Iberico, wijnbar Most, bloemenwinkel Johan, sportwinkel Wijtman Sport, lunchzaak Dagelijks Lekker, schoenmakerij Muis, Starbucks en Ma Bella Cakery allemaal de deuren.

Daarop had de Utrechtse fractie van de VVD schriftelijke vragen ingediend. Het Utrechtse college antwoord nu in een reactie dat zij inderdaad het beeld herkennen dat er momenteel sprake is van een grotere leegstand in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar, namelijk 9 procent. Momenteel staat ongeveer 11 procent van het totale aanbod in Leidsche Rijn Centrum leeg.

Huurovereenkomsten en faillissementen

Als belangrijkste reden voor de toenemende leegstand antwoord het college dat het komt vanwege het aflopen van reguliere huurtermijnen van vijf jaar. Deze huurovereenkomsten worden door sommige ondernemers niet verlengt. Dat was ook het geval bij herenkledingzaak Jack & Jones.

Een andere reden waarom steeds meer winkels en horecagelegenheden hun deuren sloten in Leidsche Rijn Centrum, is vanwege faillissementen, zoals bloemenwinkel Johan. “Formules sluiten niet altijd aan bij de wensen van het publiek. We zien dat vooral terug in branches als sport, horeca en mode”, aldus het Utrechtse college.

‘Niet zorgelijk’

Het college vindt op dit moment de leegstand in Leidsche Rijn Centrum niet zorgelijk. “Het leegstandpercentage ligt iets boven de ‘normale’ frictieleegstand. Dit lijkt echter een momentopname en we verwachten dat dit tijdelijk zal zijn. We houden de vinger aan de pols”, laat het Utrechtse college weten.

Op de vraag of het college stappen gaat ondernemen om de leegstand op te lossen, wordt het volgende geantwoord: “We constateren dat er geen sprake is van langdurige, problematische leegstand. Daarom achten we het (nog) niet noodzakelijk om hierin een actieve rol te gaan nemen.”

Winkelpanden weer gevuld

Het college voert momenteel gesprekken met eigenaar ASR en Colliers. Daaruit blijkt dat er hard wordt gewerkt om de lege winkelpanden weer gevuld te krijgen. Tegen het eind van deze zomer komt er in Leidsche Rijn Centrum een nieuw restaurant, Momo Fogu, en binnenkort wijnspeciaalzaak Tchin-tchin. Ook wordt een deel van de leegstaande panden ingevuld met tijdelijke (pop-up) winkels, zoals Pop-up Gaard.

Geen tweede supermarkt

In 2021 heeft de gemeente Utrecht het plan ‘Aanpak kwetsbare winkelgebieden’ gepresenteerd. Dit om de leegstand in winkelgebieden in Utrecht tegen te gaan. Ook Leidsche Rijn Centrum werd bestempeld als kwetsbaar winkelgebied en er werd een concept-plan van aanpak omschreven. Zo wilde de eigenaar van het centrum, ASR, graag een extra supermarkt toevoegen.

Op dit moment is er in Leidsche Rijn alleen een grote Jumbo aanwezig. Het Utrechtse college geeft nu aan dat een tweede supermarkt niet is toegestaan, aangezien het aantal vierkante meters voor ‘food’ beperkt is. Wel worden er stappen ondernomen om dit toch mogelijk te maken. In het derde kwartaal van 2023 neemt het college hierover een besluit.