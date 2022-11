Gemeente werkt plannen voor Lunettenpark in Utrecht verder uit

De gemeente heeft het uitgewerkte Integraal Programma van Eisen voor een deel van het Lunettenpark bekendgemaakt. Afgelopen tijd konden mensen reageren op de plannen. De gemeente kreeg 28 reacties binnen. Die zijn nu verwerkt en dus kan de volgende stap in de ontwikkeling van het park gezet worden.

Het Lunettenpark – vlakbij het Beatrixpark – ligt in Maarschalkerweerd, een groen gebied aan de oostkant van de stad, tussen de landgoederen van Amelisweerd en de Kromme Rijn in. Het grenst aan de sportparken Koningsweg en Zoudenbalch. De gemeente wil het gebied – als onderdeel van de plannen die er zijn voor Maarschalkerweerd – verder ontwikkelen tot een ‘parklandschap’ waar Utrechters terechtkunnen om bijvoorbeeld te wandelen en te sporten.

De forten Lunetten, die onderdeel zijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, liggen ook in het gebied en spelen dan ook een belangrijke rol in de plannen. Forten Lunet I en II behoren tot het Lunettenpark. Momenteel worden de forten gerestaureerd, waarna ze toegankelijk worden voor het publiek.

Wat zijn de plannen dan precies? Achter de forten langs komt een fiets- en wandelpad en in de overige delen van het park komen ook meerdere wandelpaden. Daarnaast wordt er nieuw groen in het gebied geplant, waardoor het park niet alleen aantrekkelijker wordt voor mensen, maar ook voor dieren. Rondom Lunet I en II moet een route komen waarmee bezoekers kunnen zien hoe het systeem van forten, sluizen, bruggen en aarden wallen die heeft ontwikkeld.

De plannen voor dit eerste gebied moeten vanaf begin volgend jaar werkelijkheid worden. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden eind 2023 klaar zijn. Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan het tweede deel van de plannen voor het gebied. Daarvoor moeten eerst nog gesprekken worden gevoerd met huurders en gebruikers die in het gebied zitten, zoals scouting Utrecht Oost en D.U.O., een dagcentrum voor kwetsbare ouderen. Deel twee moet uiteindelijk eind 2024 gerealiseerd worden.

