Gemeente wil gebied ‘Tussen de Rails’ in Utrecht invullen met tijdelijke woningen en andere functies

De gemeente Utrecht werkt aan een plan voor een tijdelijke ontwikkeling van het gebied Tussen de Rails. Het gaat om de driehoek in Lunetten tussen twee treinsporen en de A27. De bedoeling is dat er tijdelijke woningen komen te staan en dat er plek komt voor andere functies zoals cultuur of horeca.

De gemeente Utrecht heeft het gebied Tussen de Rails op het oog als een van de locaties voor tijdelijke woningen. De plek in Lunetten ligt tussen drie punten: het spoor Utrecht–Arnhem, het spoor Utrecht–’s-Hertogenbosch en de snelweg A27. Voor een periode van ongeveer tien tot vijftien jaar wil de gemeente het gebied gebruiken voor zo’n 200 tot 300 tijdelijke woningen. Op die manier willen ze een oplossing bieden voor de hoge woningnood in de stad. “We verwachten hiervoor geen grote ingrepen in de omgeving of infrastructuur te doen”, aldus de gemeente in een wijkbericht.

De woningen zouden volgend jaar gereed moeten zijn. Wel moet er nog een woningcorporatie gezocht worden voor de bouw en het beheer van de woningen. In een tweede stadium kunnen er nog eens 300 tot 400 tijdelijke woningen komen. Daarbij moet er ook plek komen voor andere tijdelijke functies, zoals werk, cultuur of horeca. Hiervoor zijn grotere veranderingen aan de wegen in het gebied nodig om de locatie geschikt te maken en dat vraagt dus ook meer tijd.

Definitieve invulling

In het plan Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) is Tussen de Rails aangewezen als stedelijk knooppunt, een plek waar openbaar vervoer en wegen bij elkaar komen. Rond deze knooppunten wil de gemeente Utrecht op termijn woningen en kantoren bouwen. Ook moeten er allerlei voorzieningen komen, zoals winkels, sportgelegenheden en zorginstellingen. “Dit heeft als voordeel dat er meer voorzieningen voor meer Utrechters dichterbij zijn”, aldus de gemeente.

Het is nog even wachten tot het gebied Tussen de Rails een definitieve invulling krijgt. Niet alle grond is namelijk in bezit van de gemeente of op korte termijn beschikbaar. Ook vormt het geluid van de treinsporen en de snelweg A27 momenteel een belemmering voor blijvende woningbouw.

Daarnaast is de inrichting van het gebied afhankelijk van beslissingen over openbaar vervoerlijnen en -stations in de omgeving. Hieronder valt de mogelijke komst van het nieuwe station Lunetten-Koningsweg, waar misschien ook intercity’s gaan stoppen. De verwachting is dat het nog zeker zo’n tien tot vijftien jaar duurt voordat het gebied definitief ontwikkeld wordt.