Gemeente wil leegstaand terrein bij Fort Blauwkapel ontwikkelen tot openbaar ecologisch park

Nu het tentenkamp bij Fort Blauwkapel is ontruimd, kan de gemeente Utrecht de plannen voor een park op het perceel doorzetten. Ze wil een openbaar ecologisch park ontwikkelen, als onderdeel van Fort Blauwkapel.
Op 10 november heeft de rechtbank uitspraak gedaan over het tentenkamp op het terrein aan de Bastionweg in Overvecht, waar een tiental EU-arbeidsmigranten verbleef. De gemeente werd in het gelijk gesteld en kreeg daarmee toestemming om het terrein te ontruimen. Donderdag 11 december is dit gebeurd. Volgens de gemeente is de ontruiming rustig verlopen en is de bewoners hulp aangeboden.
Openbaar ecologisch park
Nu het terrein weer vrij is, heeft de gemeente plannen met dit lege stuk grond. Ze willen het ontwikkelen tot een openbaar ecologisch park, laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de raad.
In aanloop hiernaartoe beheert Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern het terrein via de gemeentelijke leegstandsbeheerder Ad Hoc. Daarnaast zullen zij alle werkzaamheden ter voorbereiding voor dit park uitvoeren, zoals het snoeien van bomen en struiken en het maken van paadjes.
