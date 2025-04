Gemeente wil regels voor deelauto’s veranderen; bewoners moeten eigen parkeerplek krijgen

De gemeente Utrecht is bezig om met nieuwe regels autodelen makkelijker en toegankelijker te maken. Bewoners die in de toekomst samen een auto willen gebruiken, kunnen samen in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Dit past binnen de ambities van het Mobiliteitsplan 2040, waarin Utrechters in 2040 geen eigen auto meer nodig zouden moeten hebben.

De gemeente richtte zich de afgelopen jaren veelal op de samenwerking met commerciële deelautobedrijven in een poging om autodelen te stimuleren. Het college laat weten nu ook autodeelgroepen (een groep bewoners die samen vervoersmiddelen wil delen en dit zelf organiseert, red.) te willen helpen, zodat ze niet afhankelijk zijn van de commerciële autodeelbedrijven. Om dit mogelijk te maken wil het college dat zulke autodeelgroepen ook in aanmerking komen voor parkeervergunningen.

Data delen voor toetsing gebruik

De gemeente van plan om de regels te versoepelen rondom het delen van data over het gebruik van commerciële deelauto’s. Zo moet makkelijker controleerbaar zijn of de regels worden nageleefd. “Ook kunnen we hiermee ons beleid en projecten beter vormgeven en toetsen of we de juiste dingen doen”, schrijft het college.

‘Free-floating’ deelauto’s

Ook wil Utrecht de proef met zogeheten ‘free-floating’ deelauto’s, waarbij auto’s op de ene plek opgehaald worden en op een andere plek achtergelaten worden, beter ondersteunen. De gemeente wil dat de aanbieders van deze deelauto’s meer tijd krijgen om hun service beter te laten aansluiten op andere vormen van (deel)vervoer zodat dat in de toekomst makkelijker wordt.

De gemeenteraad moet nog wel akkoord geven op de voorgestelde wijzigingen van het college. Als dit voor de zomer gebeurt, dan verwacht het college dit jaar nog een Utrechtse autodeelgroep in de Veenmarkt te kunnen laten starten.