Utrecht krijgt deelauto’s zonder vaste parkeerplek; mag na rit overal neergezet worden

In Utrecht komen straks deelauto’s te staan die niet per se teruggezet moeten worden op de plek waar de rit begon. De gemeente hoopt dat dit een ‘aantrekkelijk’ alternatief wordt voor de eigen auto. Naar verwachting verschijnen deze eerste zogenoemde ‘free-floating deelauto’s’ in de loop van de volgend jaar in de stad.

De afgelopen drie jaar is het aantal deelauto’s in Utrecht toegenomen van 500 naar bijna 900 exemplaren. In het coalitieakkoord is te lezen dat het de ambitie van het college is dat de deelauto in 2030 ‘normaler’ is dan een eigen auto. Daarnaast is in het Mobiliteitsplan 2040 te lezen dat Utrechters in de toekomst geen privéauto meer voor de deuren hoeven te hebben omdat ze ‘kunnen vertrouwen op een systeem van deelmobiliteit’.

Momenteel staan er twee typen deelauto’s in Utrecht; de voertuigen met een vaste plek en de deelauto’s die opgehaald en terugzet wordt binnen een bepaald gebied. Daar komt volgend jaar de deelauto bij die in de hele stad opgehaald en achtergelaten kan worden én in andere regio’s of steden waar de aanbieders actief zijn.

Voorwaarden

Welke aanbieders het worden is echter nog niet bekend. De gemeente gaat een proef van 3 jaar starten, met mogelijkheid tot 2 jaar verlenging. Er komen maximaal twee aanbieders die maximaal 75 vergunningen krijgen waarmee zij auto’s in de stad kunnen neerzetten. Na een half jaar wordt gekeken of dit opgeschaald kan worden tot maximaal 100 vergunningen. Voorwaarde hiervoor is wel dat minimaal 75 procent van de ritten langer is dan 7,5 kilometer.

Daarnaast gelden er nog een aantal andere voorwaarden waar de aanbieders zich aan moeten houden. Zo moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat de auto’s zich ophopen in een klein deel van Utrecht en ook dat de voertuigen gebruikt worden voor korte ritten in de stad. De proef start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.