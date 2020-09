Genomineerd voor de Rietveldprijs (2): CPO Kavel A op Veemarkt

De jury van de Rietveldprijs 2020 heeft bekendgemaakt welke acht Utrechtse projecten zijn genomineerd. Er kan gestemd worden op de publieksprijs en er is een juryprijs. Op DUIC worden de komende weken alle genomineerden voorgesteld. Deze week: CPO Kavel A Veemarkt, Sartreweg/Livarstraat door CC-STUDIO



Veemarkt is een nieuwe woonwijk in Utrecht. In deze buurt komen ongeveer 600 woningen die veelal duurzaam gebouwd zijn. De bouw begon enkele jaren geleden maar sommige kavels moeten nog gereed komen. Kavel A is echter al klaar en daar staan 14 bijzondere woningen. Dat project is genomineerd voor de Rietveldprijs

De 14 woningen zijn gebouwd namens een speciale projectontwikkeling, namelijk via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hierbij denken toekomstige bewoners mee bij de ontwikkeling van de eigen woningen en omgeving. Het bureau CC-Studio is verantwoordelijk voor het project.

Op de hoek van de Sartreweg en de Livarstraat staan de woningen. Achter een witgepleisterde gevel komen verschillende woondromen samen in een complex dat groei, verandering en eigen indeling als uitgangspunt heeft. De huizen zijn energiezuinig en gebouwd rondom een gezamenlijke binnentuin, met daaronder een parkeergarage.