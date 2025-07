‘Getuigen van Gaza’ gestart in Utrecht: 65.000 namen worden dag en nacht voorgelezen

Op het Moskeeplein en de Stadhuisbrug in Utrecht worden sinds woensdagochtend continu namen voorgelezen van oorlogsslachtoffers uit Gaza. De actie ‘Getuigen van Gaza’ loopt 24 uur per dag door en stopt zondag 27 juli om 20.00 uur. In totaal worden er zo’n 65.000 namen opgenoemd. De organisatie is in handen van een groep Utrechters.

Het voorlezen begon woensdag om 08.00 uur. Met de actie wil de groep “getuigen van de tragedie die zich voltrekt” in Gaza. “Op deze wijze geven we uiting aan gevoelens van afschuw, medeleven en verdriet. We doen dat sober en respectvol. Het is geen politieke demonstratie en ook geen herdenking. Dus geen bloemen, vlaggen, knuffels of politieke statements”, schrijven de initiatiefnemers op hun website.

De actie wordt georganiseerd door een groep Utrechters die naar eigen zeggen niet verbonden is aan, of vertegenwoordiger is van, een organisatie. “Wat ons verenigt, is het morele besef dat we niet kunnen zwijgen of wegkijken”, verklaart de groep.

Na Middelburg (mei) en Nijmegen (juli) is Utrecht dit jaar de derde stad waar burgers dit initiatief nemen.

Veel reacties

Vooraf deed de organisatie een oproep aan iedereen die wilde meedoen met het voorlezen van de namen. Volgens de groep kwamen er in korte tijd veel aanmeldingen binnen, waardoor er overdag inmiddels voldoende sprekers zijn. Voor de nachtelijke uren kunnen mensen zich nog steeds aanmelden.