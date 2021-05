GGD Utrecht stempelt weer vaccinaties af in het ‘gele boekje’

De GGD Regio Utrecht (GGDrU) is vanaf gisteren weer begonnen om coronavaccinaties af te stempelen in het ‘gele boekje’. Iedereen met een vaccinatieafspraak of een vaccinatiebewijs uit regio Utrecht kan bij de GGD terecht voor een stempel. GGDrU vraagt ook om het gele vaccinatieboekje mee te nemen naar de eerste of tweede prikafspraak.

De afgelopen tijd was er wat onduidelijkheid rondom een stempel in het gele boekje na het ontvangen van een vaccinatie. Zo stempelde bijvoorbeeld niet iedere GGD een coronavaccinatie af als mensen daarom vroegen, meldde Nieuwsuur eerder deze maand.

In het laatste beleid van GGD GHOR staat ook dat dit niet verplicht is om te doen. “De GGD’en plaatsen geen aanvullende aantekening in de vorm van een stempel of handtekening als registratie in het Gele Boekje in het kader van efficiëncy, zeker gezien de verder opschaling naar 2 miljoen vaccinaties per week”, schrijft de koepelorganisatie.

GGDrU prikt en stempelt door! Iedereen met een vaccinatieafspraak in en een vaccinatiebewijs uit regio Utrecht! Neem je ‘Gele Boekje’ mee en GGDrU stempelt deze af. Lees eerst https://t.co/8IZXfuNWMP #geleboekje #ggdru pic.twitter.com/bYKeGX6Hqg — GGD regio Utrecht (@ggdru) May 20, 2021

Voorwaarden

GGDrU start hier nu dus wel weer mee, maar wel onder een aantal voorwaarden. Je kan alleen een stempel krijgen tijdens een vaccinatieafspraak en op de locatie van de afspraak. Verder stempelt GGDrU “alleen op vertoon van vaccinatiebewijs/bewijzen van jouw coronavaccinatie(s) in regio Utrecht”.

Je kan ook terecht voor een stempel voor een eerder gezette vaccinatie in regio Utrecht. GGDrU benadrukt dat het gele boekje geen vaccinatiebewijs is. “Het vaccinatiebewijs ontvang je na vaccinatie tegen het coronavirus.” Ook krijgen mensen de tip om hun vaccinatiebewijzen en het gele boekje altijd samen te bewaren.