GGD Utrecht vaccineert op Overste den Oudenlaan vanaf nu 12-plussers zonder afspraak tegen corona

De GGD regio Utrecht begint per direct met vaccineren zonder afspraak voor de herhaalprik tegen corona. Iedereen van twaalf jaar en ouder kan daarvoor in Utrecht terecht bij de vaccinatielocatie aan de Overste den Oudenlaan.

De locatie aan de Overste den Oudenlaan is een van de vijf locaties in de regio waar mensen gewoon naar binnen kunnen lopen voor een vaccinatie. De andere vier plekken waar dat kan zijn in Amersfoort, Nieuwegein, Veenendaal en Woerden.

“We starten de vrije inloop omdat hier nog capaciteit over is en we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om snel een prik te halen”, legt GGD Utrecht uit.

Wel kan het op de locaties drukker zijn dan verwacht. “Het is mogelijk dat je eventueel moet wachten of doorverwezen wordt als je geen afspraak hebt.” Mensen die liever wel een afspraak maken, hebben die mogelijkheid nog steeds.

