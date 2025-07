Glamping Utrecht Centraal: NS laat eerstejaars studenten logeren op het station tijdens UIT-week Sfeerimpressie van de Glamping. Foto: NS

Tijdens de UIT-week pakt NS dit jaar uit met iets bijzonders: Glamping Utrecht Centraal. Twintig nieuwe studenten mogen van 11 tot 14 augustus in een NS-tentje overnachten, midden op het station van Utrecht. De Glamping is speciaal voor studenten die ver weg wonen en vanaf september gaan studeren in de Domstad.