Goed nieuws: Gratis spullen en eten bij de Weggeefwinkel in Utrecht voor wie het nodig heeft

De naam van deze rubriek zegt al genoeg: Goed Nieuws. In deze rubriek besteden we uitsluitend aandacht aan goed Utrechts nieuws, want ook daarover is in onze stad genoeg te melden.

Het idee is simpel: iets inleveren als je het over hebt, en iets gratis meenemen als je het nodig hebt. Dat is de bedoeling van de Weggeefwinkel op de 2e Daalsedijk. Het is een plek waar Utrechters spullen kunnen brengen om ze zo door te geven aan wie ze goed kan gebruiken.

De Weggeefwinkel moedigt mensen aan om spullen die zij zelf niet meer gebruiken langs te brengen. Dat kan van alles zijn. “De broek waar jouw kind uitgegroeid is, past een ander voorlopig nog prima”, aldus de ‘winkel’. “De kopjes waar iemand anders op uitgekeken is, zijn precies wat je zocht. En dat foeilelijke schilderij dat je van je schoonmoeder had gekregen, staat elders perfect bij het interieur.”

Iedereen die deze spullen zelf kan gebruiken, mag het item gratis meenemen. Zo krijgen de spullen een tweede leven. “Goed voor het milieu en voor elkaar”, zo schrijft de Weggeefwinkel op de website. De winkel is op woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag open. Ook op donderdagavond kan je er terecht.

De solidariteitskoelkast

Mensen kunnen er niet alleen terecht voor gratis spullen, maar ook voor een kop koffie. “Even kunnen zitten, zonder iets te hoeven. Een praatje kunnen maken. Onder mensen kunnen zijn.”

Daarnaast is er buiten de zogenoemde solidariteitskoelkast te vinden. “Het doel van deze koelkast is het doorgeven van voedsel door hen-die-over-hebben aan hen-die-willen-eten. Vrijwilligers komen elke dag langs om de koelkast te controleren en te kijken of alles netjes is. Eten dat er te lang staat, niet goed verpakt is of geen sticker heeft, wordt verwijderd.”

De Weggeefwinkel heeft nog een hoger doel. De plek wil namelijk bijdragen aan “een samenleving waar het niet gaan om steeds meer en meer spullen, geld of concurrentie, maar waar door samen te werken en te delen genoeg is voor iedereen.”