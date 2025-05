Goed nieuws: nieuwe recyclewinkel geopend op Smaragdplein, oude spullen in ruil voor geld

De naam van deze rubriek zegt al genoeg: Goed Nieuws. In deze rubriek besteden we uitsluitend aandacht aan goed Utrechts nieuws, want ook daarover is in onze stad genoeg te melden.

Op het Smaragdplein is half april een nieuwe recyclewinkel geopend: Droppie. In het voormalige pand van de Blokker kunnen Utrechters dingen als plastic, frituurvet, statiegeldverpakkingen, elektronisch afval en meer inleveren en recyclen. In ruil daarvoor krijgen ze een beloning.

Bezoekers van de winkel kunnen hun gebruikte spullen kwijt: van textiel tot elektronisch afval (e-waste), plastic verpakkingen, drankkartons, frituurvet, oliën en statiegeldverpakkingen. Ook grote spullen, zoals witgoed en matrassen kunnen worden ingeleverd. Vervolgens zien ze in de Droppie-app op hun telefoon de beloning. Dat geld kunnen ze zelf houden, of doneren aan een goed doel.

Zo krijg je bijvoorbeeld per kilo textiel 0,10 euro. Voor frituurvet en oliën is dat 0,15 euro. En voor een oude telefoon of tablet is de beloning 0,20 euro.

50.000 kilo ingezameld

De twee oprichters van Droppie willen zorgen voor een afvalvrije wereld. Dan doen ze als volgt: “Door jou te betalen voor ‘t afval dat je bij ons dropt, schoon en gescheiden”, schrijven ze op de website. “Dan kunnen wij er weer nieuwe grondstoffen van maken. Bij Droppie is afval goud waard. Wij de trash, jij de cash.”

Er zijn al drie Droppie-vestigingen in Amsterdam. Die hebben al bijna 50.000 kilo materiaal ingezameld. Natascha Hermsen is een van de oprichters. Ze woont in Utrecht en vond het de hoogste tijd om ook hier een winkel te openen.

Hermsen zegt dat ze de gemeente graag helpt om te verduurzamen, “door buurtbewoners een plek te bieden waar ze meer grondstoffen kunnen redden en circulariteit toegankelijker wordt”. Wethouder Susanne Schilderman was ook bij de opening. Zij is blij dat de voormalige Blokkerwinkel “een nieuwe, zinvolle bestemming” heeft gekregen.