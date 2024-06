Goederentrein met gevaarlijke stof bij station Vaartsche Rijn stond daar vanwege rood sein

Waarom werd een goederentrein waarmee een gevaarlijke stof werd vervoerd stilgezet bij station Vaartsche Rijn in Utrecht? Die vraag stelden meerdere mensen zich af en ook een deel van de gemeenteraad wilde meer weten over het incident van 30 mei. De gemeente Utrecht laat nu weten dat de trein daar al zo goed als stilstond voor een rood sein, toen er een melding kwam van een mogelijke lekkage.

Op 30 mei was het treinverkeer rond Utrecht een periode flink verstoord vanwege een incident met een goederentrein. De trein werd stilgezet vlak bij station Vaartsche Rijn omdat een machinist een vreemde lucht had geroken. ProRail en de brandweer konden daar onderzoeken of er mogelijk iets lekte uit een van de wagons.

Uiteindelijk bleek er niet zoveel aan de hand, maar de vraag waarom de trein nou precies daar stopgezet moest worden leefde wel. “Uiteindelijk leek er nu niets aan de hand te zijn maar een incident als dit, waar er sprake kan zijn van een gevaarlijk lek, kan grote risico’s voor mens, dier en milieu met zich meebrengen”, aldus de partijen die schriftelijke vragen stelden.

Styreen

De trein vervoerde styreen, niet een stof waar mensen mee in aanraking moeten komen. De gemeente laat weten dat de bewuste dag een machinist die werkzaam was op station Utrecht Centraal een melding maakte van een vreemde lucht, en die mogelijk afkomstig was van de goederentrein die voorbij reed.

De treinverkeersleider heeft daarop contact opgenomen met de machinist van de goederentrein. De trein, die ongeveer 700 meter lang was, stond op dat moment al bijna stil omdat deze moest stoppen voor een rood sein nabij Utrecht Koningsweg. De trein is vervolgens stil blijven staan op de plek waar hij al afgeremd was voor het rode sein, waarmee het voertuig dus ook gedeeltelijk bij station Vaartsche Rijn stond. Daar is een uitgebreide inspectie gedaan van de goederentrein. Er werden geen lekkages of onregelmatigheden geconstateerd.

De gemeente laat verder weten dat vooral ProRail de afweging maakt waar een trein in zo’n geval komt stil te staan. “Per geval wordt er gekeken naar de beste plek om een trein stil te laten staan en een inspectie uit te voeren, dit is mede afhankelijk van de soort melding die gedaan is. Omdat de trein reeds stil stond, is pragmatisch gekozen deze te laten staan […] Het nadeel van verder doorrijden is dat als er wél iets lekt, dat het langer en over een langer traject lekt. De toegankelijkheid voor hulpdiensten is ook een aspect waar rekening mee wordt gehouden.”

De trein is later, nadat deze was doorgereden naar Maarn, ook nog door de Inspectie Leefomgeving en Transport geïnspecteerd. Hierbij werden geen onregelmatigheden gevonden.