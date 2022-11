Gratis parkeren op feestdagen draagt niet bij aan inclusiviteit en wordt daarom in Utrecht afgeschaft

Parkeren op feestdagen is vanaf volgend jaar niet meer altijd gratis in Utrecht. Deze uitzonderingsregel vervalt onder meer omdat het onduidelijk zou zijn en omdat het niet zou bijdragen aan inclusiviteit.

In november vorig jaar hebben de Utrechtse fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Student & Starter en D66 een motie ingediend die vervolgens is aangenomen. In die motie riepen de partijen op om feestdagen geen uitzondering meer te maken bij het betaald parkeren.

Met de regeling worden christelijke feestdagen en belangrijke feestdagen uit andere religies en culturen volgens de fracties ongelijk behandeld. Dit zou niet helpen bij het uitdragen van inclusiviteit en gelijkwaardigheid.

Onduidelijk

De regeling zou daarnaast ook onduidelijk zijn omdat er op sommige feestdagen wel een uitzondering is en op andere weer niet. Ook is het zo dat de regels per gebied kunnen verschillen.

Vanaf 1 januari 2023 wordt een feestdag daarom een ‘gewone’ dag voor parkeren. Hiervoor moeten onder meer de parkeerautomaten aangepast worden en ook heeft de gemeente een ‘aanpak opgesteld’ om alle doelgroepen op een ‘passende wijze’ te informeren.

