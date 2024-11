Gratis schaatsen in december op het Jaarbeursplein in Utrecht

Er komt een tijdelijke kerstmarkt met een schaatsbaan op het Jaarbeursplein. Het is een initiatief van de ondernemers rondom het plein. De toegang tot de baan en de schaatsverhuur zijn gratis. De kerstmarkt is van 3 tot 22 december te bezoeken.

Naast de schaatsbaan worden chalets geplaatst waar winters eten en glühwein geserveerd wordt. Twee keer per week worden kinderactiviteiten georganiseerd, zoals schaatsen met pieten en discoschaatsen. Ook zal er volgens de organisatoren een prikkelarme dag komen.

Echt ijs gaat er niet komen. In plaats daarvan komt er een kunststof schaatsbaan, zodat er geen energie nodig is voor het koelen van het ijs. Voor de beginnende schaatsers en mensen die slecht ter been zijn, zijn schaatsstoelen beschikbaar.

Op dit moment staat er een tijdelijke fietsenstalling op het Jaarbeursplein omdat de permanente fietsenstalling is gesloten. Deze wordt verkleind zodat de kerstmarkt er kan staan. De gemeente denkt dat er nog genoeg capaciteit is in de andere stallingen. Blijkt dat niet zo te zijn, dan komt er een tijdelijke stalling bij fietsenstalling De Knoop.