Groen verticaal bos Wonderwoods verandert de skyline van Utrecht; eerste huurders hebben sleutel

Met de aanstaande voltooiing van Wonderwoods heeft Utrecht een groene toevoeging gekregen aan de skyline. De bouw startte in 2020 en vorige week kregen de eerste huurders de sleutels overhandigd. Alle kantoorruimtes en huurwoningen in de twee torens van 104 en 70 meter hoogte zijn verhuurd. Er zijn nog enkele woningen te koop, maar daar moet wel flink voor in de buidel getast worden. De laatste appartementen hebben een vraagprijs van tussen de 1,7 en 2,8 miljoen euro. Maar dan woon je wel in een verticaal bos.

Al voordat überhaupt de eerste steen was gelegd, viel Wonderwoods in de prijzen. In 2019 sleepte het plan meerdere awards in de wacht. Internationaal was er ook de nodige aandacht voor het project. Het meest bijzondere aan de twee torens is het groen, er zijn honderden bomen en duizenden struiken te vinden aan het complex. Hoveniers moeten abseilen met touwen om al dit groen te onderhouden. Naast het lelijke eendje, de 90 meter hoge Galaxy Tower waarbij de bouw door juridische procedures al heel lang stilligt, steekt Wonderwoods wonderwel goed af.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wonderwoods bestaat uit twee torens van 104 en 70 meter hoog die aan elkaar verbonden zijn. Het complex is ontworpen door Stefano Boeri Architetti uit Milaan en MVSA Architects uit Amsterdam. Het Italiaanse bureau vergaarde zo’n tien jaren geleden al een hoop roem met Bosco Verticale, twee woontorens in Milaan met 900 bomen. Ook Wonderwoods wordt zo’n verticaal bos. “Ons verticale bos in Utrecht is een mijlpaal voor al onze ontwerpen over de hele wereld”, aldus Stefano Boeri. “Wonderwoods is een echt stedelijk gebouw en tegelijkertijd een zeer rijk en complex ecosysteem.”

De bouw van Wonderwoods startte in 2020 en ook de kweek van de bomen en planten begon al jaren geleden. In 2023 werd uiteindelijk de eerste boom op het gebouw geplant. De vegetatie in en aan de gebouwen is geïnspireerd op die van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Naast de circa 4.000 plantenbakken en de 150 grote boombakken aan de gevels van de hoogste toren zijn vrijwel alle daken groendaken met een waterretentie functie. Dat betekent dat de daken regenwater kunnen vasthouden en later via een volautomatisch systeem kan het water weer gebruikt worden voor al het groen. In totaal komen er ruim 300 bomen en 75.000 bloemen en struiken in en op het gebouw.

Woningen

Naast bomen en struiken bestaat Wonderwoods natuurlijk ook vooral uit kantoor- en woonruimte. 419 huur- en koopappartementen zijn er te vinden in het complex waarvan de meeste al verkocht zijn en de huurwoningen zijn al vergeven. Toen de eerste woningen in de verkoop gingen, begonnen de prijzen bij 320.000 euro voor 45 vierkante meter, waar toentertijd wel de nodige kritiek op kwam. Er klonk ook al kritiek voordat er gebouwd werd, omdat er geen sociale huurwoningen in het plan waren opgenomen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Hoewel bijna alle woningen al vergeven zijn, zijn er nog wel enkele zogenoemde penthouses te koop, waar flinke geldbedragen voor neergelegd moeten worden. Om de duurste maar even uit te lichten, daar betaalt men 2,8 miljoen euro voor. Nieuwe bewoners krijgen daarvoor 244 vierkante meter, verdeeld over de 39e en 40e verdieping, met drie slaapkamers en een buitenruimte van 36 vierkante meter. Wie niet per se zo hoog in de toren wil wonen, kan ook een appartement kopen van 286 vierkante meter, met vijf slaapkamers en 91 vierkante meter buitenruimte. Deze woning bevindt zich op de 13e en 14e verdieping, de prijs is 2,7 miljoen euro.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Museum

Nog voor de oplevering is ook de volledige 14.700 vierkante meter aan kantoorruimtes en 1.000 vierkante meter sportschool verhuurd aan in totaal zeven bedrijven. Dan komt er ook nog een ruimte voor digitale kunst. Deze immersive digital art space heet Nowhere en komt op de begane grond. Nowhere wordt naar eigen zeggen geen traditionele kunstgalerie. Het wordt onder andere een ruimte voor digitale en interactieve werken. “Het brengt met behulp van technologie een nieuwe vorm van interactieve multi-sensorische kunstzinnige ervaringen”, was eerder te lezen in een persbericht. De beoogde oplevering van het museum is medio 2025.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Omgeving

Wanneer de eerste huurders van Wonderwoods deze week de sleutel krijgen en om zich heen kijken, moeten ze zich realiseren dat de omgeving nog flink gaat veranderen. De Jaarbeurszijde van het centrum wacht nog een enorme transformatie. In het Beurskwartier, zoals de buurt wordt genoemd, komen zo’n 2.500 nieuwe woningen en twee parken. Een grote parkeerplaats en een hal van de Jaarbeurs zijn daarom eerder al gesloopt. Een andere grote landmark die de skyline van Utrecht verder gaat laten veranderen is het toekomstige gebouw Oopen dat op het Jaarbeursplein gaat komen en 105 meter hoog wordt. De bouw van die toren moet nog beginnen.