GroenLinks maakt zich zorgen over nieuwe inrichting Kanaalstraat in Utrecht; wethouder wil eerst afwachten

De herinrichting van de Kanaalstraat is bijna afgerond en dat betekent dat buurtbewoners steeds meer gaan ervaren hoe de nieuwe inrichting in de praktijk werkt. Niet iedereen is even blij met de herinrichting, aldus raadslid Fred Dekkers van GroenLinks. De partij krijgt volgens Dekkers veel vragen van buurtbewoners over de nieuwe inrichting van de Kanaalstraat. Hij bevroeg daarom in het vragenuur van de gemeenteraad de wethouder over de resultaten van de herinrichting.

De Kanaalstraat is sinds de herinrichting eenrichtingsverkeer, maar veel buurtbewoners zien auto’s tegen het verkeer ingaan, aldus Dekkers. Daarbij zouden veel auto’s buiten de vakken, op de stoep of dubbel geparkeerd staan. Dekkers is verder van mening dat er nog weinig fietsparkeerplekken zijn en dat de straat nog groener kan worden.

Wethouder Lot van Hooijdonk erkent dat er voor de herinrichting en tijdens de bouw problemen waren met de naleving van de verkeersregels. Ze vindt dan ook dat er alle reden is ‘om daar heel goed op te letten’. “We proberen in de definitieve situatie zo helder mogelijk te maken wat we van mensen verwachten”, aldus Van Hooijdonk. “Ik hoop dat gebruikers daar ook aan mee gaan werken.”

Afwachten

Van Hooijdonk wil afwachten tot de gehele herinrichting is afgerond en dan bekijken of de nieuwe situatie goed functioneert. “Dat gaan we ook evalueren met mensen uit de buurt.” Dat geldt overigens ook voor de Damstraat, waar de herinrichting nu nog bezig is.

Ook in het geval van de fietsparkeerplekken wil Van Hooijdonk eerst kijken hoe het in de praktijk gaat werken. “We hebben een poging gedaan om genoeg plekken in te voegen. Dat willen we even zo laten. Als uit het gebruik blijkt dat het echt te weinig is, gaan we ze toevoegen, maar dat moet blijken uit de evaluatie.” Van Hooijdonk zei over de vragen over het groen in de straat dat er nog meer groen bij komt; een aantal groenvakken is nog niet aangelegd of beplant.

J.P. Coenstraat

Er leven bij buurtbewoners ook zorgen over een specifiek punt in de straat, namelijk de kruising van de J.P. Coenstraat en de Kanaalstraat. Raadslid Fred Dekkers wilde van Van Hooijdonk weten of daar weer zebrapaden aangelegd kunnen worden. Ook in dit geval moet de tijd uitwijzen of dat nodig is, gaf Van Hooijdonk aan.

“De kruising is nog niet af. Het bouwverkeer gebruikt de kruising nu en dat heeft meer ruimte nodig dan het reguliere verkeer later. Er komen onder andere nog plantenbakken op de hoeken en duidelijkere belijning”, legde Van Hooijdonk uit. “We maken het eerst af, dan zullen we kijken hoe het functioneert. Als dan blijkt dat het niet functioneert en een zebrapad zou helpen, dan staan we daar voor open.”

De herinrichting van de Kanaalstraat is bijna afgerond. Aan de Damstraat wordt voorlopig nog wel gewerkt. De herinrichting van de Damstraat en het opknappen van het Moskeeplein moeten in juni 2025 ook klaar zijn.