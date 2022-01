Groenlinks wil meer aandacht voor keerzijde geschiedenis Maliebaan

De Utrechtse fractie van Groenlinks wil op de Maliebaan meer duidelijkheid verschaffen over de geschiedenis van de straat. De aanleiding hiervoor is een coronademonstratie waarbij demonstranten met fakkels en een prinsenvlag -een beladen symbool- door de straat liepen. Op dit moment staat er alleen een bord met daarop de oorsprong van de straatnaam, en een herinnering aan het eerste fietspad van Nederland, dat op de Maliebaan lag.

In vragen aan het college wil de Groenlinks-fractie weten of het gemeentebestuur er voor openstaat om op het bord ook de minder fraaie delen van de geschiedenis te vermelden. Dit idee is mede geïnspireerd door Claudia de Breij, die recent in haar column het minder glansrijke verleden van de straat aankaartte. Ook vraagt de fractie of het college bereid is om in gesprek te gaan met pandeigenaren over de eventuele plaatsing van informatieborden op hun gevels.

Geschiedenis

De geschiedenis waar de fractie het over heeft betreft de periode van de Tweede Wereldoorlog. Op Maliebaan 35 was toen het hoofdkantoor van de NSB gevestigd. Elders in de straat waren ook kantoren van de nazistische organisaties de SD (Sicherheitsdienst) en de SS (Schutzstaffel). Naar verluid zou NSB-hoofd Anton Mussert de plek hebben gekozen voor het hoofdkantoor omdat Hitler de straat op een Berlijnse vond lijken.

Coronademonstratie

De aanleiding voor De Breij haar column was een coronademonstratie op 13 januari. Tegenstanders van de coronamaatregelen liepen met fakkels en een Prinsenvlag onder andere over de maliebaan. De aanwezigheid van de Prinsenvlag, die sinds de jaren 30 werd gebruikt door de NSB en tegenwoordig door sommige extreemrechtse organisaties, was voor veel mensen extra pijnlijk omdat juist op de Maliebaan in oorlogstijd soortgelijke parades werden gehouden. Mussert sprak deze toendertijd vanaf het balkon van het hoofdkantoor toe.