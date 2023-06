Groot deel Utrechtse politiek roept op ook aandacht te besteden aan het Indisch-Oceanische slavernijverleden

Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad wil dat er in de stad meer aandacht komt voor het Indisch-Oceanische slavernijverleden. Zo zouden er signalen zijn binnengekomen dat er behoefte is aan een herdenking en ook aan meer bewustwording over dit onderwerp.

Op 23 februari 2022 bood burgemeester Sharon Dijksma excuses aan voor de rol van het stadsbestuur in het slavernijverleden. De aanleiding hiervoor was het onderzoek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ waaruit bleek dat onder meer het stadsbestuur en instanties een rol hebben gespeeld in de slavernij. Op 30 juni wordt in het Griftpark een monument voor het trans-Atlantisch slavernijverleden onthuld. Er zou in de stad echter ook behoefte zijn aan het herdenken van het Indisch-Oceanische slavernijverleden.

Dat is althans te lezen in schriftelijke vragen die zijn ingediend door GroenLinks en gesteund door D66, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, ChristenUnie, DENK en BIJ1. De partijen menen dat het excuses een ‘noodzakelijke stap’ was. “Een stap in de richting van erkenning van de pijn waarmee het verleden nog altijd het heden inkleurt.” De onthulling van het monument in het Griftpark noemen de partijen een ‘historisch moment’. “En na de Utrechtse excuses opnieuw een belangrijke nieuwe stap.”

Nieuwe stap

Nu lijkt het tijd voor een nieuwe stap. De partijen willen namelijk van het college van burgemeester & wethouders weten of zij van mening is dat het herdenken van het Indisch-Oceanische slavernijverleden ook een plek moet krijgen in Utrecht. “Is het college bereid met de vertegenwoordigers van de stad in gesprek te gaan om te kijken op welke wijze Utrecht ook het Indisch-Oceanische slavernijverleden kan herdenken?”

Tot slot is te lezen dat GroenLinks signalen uit de stad ontvangt over de behoefte voor een herdenking via bijvoorbeeld een fysieke plek en daarnaast ook de behoefte voor meer bewustwording over het Indisch-Oceanische slavernijverleden. “Is het college op de hoogte van de signalen hierover?”