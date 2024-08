Groot onderhoud aan A2 bij Utrecht van start: vertraging kan oplopen tot meer dan een uur

Rijkswaterstaat begint woensdagavond met groot onderhoud aan het wegdek van de A2 tussen knooppunt Oudenrijn bij Utrecht en knooppunt Everdingen. De werkzaamheden duren tot 30 september. Verkeer moet in die periode rekening houden met vertraging die kan oplopen tot meer dan een uur, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Het asfalt op de A2 in de richting van Den Bosch heeft volgens Rijkswaterstaat het einde van de levensduur bereikt en wordt daarom komende maanden vervangen. Er komt stiller asfalt voor in de plaats, de voegen van een aantal viaducten worden vervangen en er zijn werkzaamheden aan de vangrails. Tot slot wordt er gewerkt aan de Jan Blankenbrug bij Vianen.

“We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Om het groot onderhoud op tijd af te kunnen ronden, is het nodig om regelmatig overdag te werken”, laat Rijkswaterstaat weten. De A2 is in de richting van Den Bosch tussen de knooppunten Oudenrijn en Everdingen vijf weekenden helemaal afgesloten.

Ook vrijdag dicht

In de eerste weekenden is de A2 al vanaf donderdagavond 21.00 uur dicht, wat dus betekent dat verkeer ook vrijdag overdag om moet rijden. Komend weekend en van 29 augustus tot 2 september gaat het om het deel tot Vianen. In het weekend van 22 tot 26 augustus is het deel tot Everdingen dicht.

Naast de afsluitingen overdag, zijn er de komende maanden acht nachtafsluitingen. Verder zijn er doordeweeks zowel overdag als ’s nachts minder rijstroken beschikbaar tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen. De werkzaamheden duren tot 30 september.

Vertraging

Tijdens de werkzaamheden kunnen volgens Rijkswaterstaat lange files ontstaan, waardoor automobilisten meer dan een uur vertraging kunnen oplopen. “Blijf tijdens de werkzaamheden thuis wanneer het kan, zo houden we gezamenlijk de A2 beter bereikbaar voor noodzakelijk verkeer”, adviseert Rijkswaterstaat. “Toch de weg op? Het advies is om te reizen met het ov, te carpoolen of te fietsen.”