Grootste horecaruimte in Stationshal van Utrecht Centraal staat te huur

De locatie Stationshal 2A is te huur aangeboden. Dit adres voor horeca – en andere vrijetijdsconcepten – beslaat maar liefst 992 vierkante meter. Er zijn nu al veel reacties op deze bijzondere locatie gekomen, laat Klaassen Vastgoedmakelaardij weten.

Stationshal 2A wordt momenteel bezet door het horecaconcept Bistrot Centraal. Het restaurant is in handen van HMSHost, een grote partij die zich specialiseert in horeca op reislocaties. Maar HMSHost wil van de locatie af. “De locatie past niet voldoende binnen het plaatje”, laat de makelaar van het pand weten.

“Het is een bijzondere locatie waar nu al veel positieve reacties op zijn binnengekomen. Er zijn maar weinig plekken met zoveel vierkante meters.” In het restaurant van 992 vierkante meter kunnen volgens de omgevingsvergunning 475 mensen terecht. Ook kan de locatie nog met 150 vierkante meter worden uitgebreid.

Op deze locatie kan opnieuw horeca komen, maar dat mogen ook andere (vrijetijds)concepten zijn. Theater, sport en kantoor zijn enkele voorbeelden die worden genoemd. Het pand moet wel binnen de Stationshal elke dag open zijn voor treinreizigers.

Nieuwe partijen met interesse kunnen zich bij de makelaar melden, de verhuur van Stationshal 2A gaat op basis van inschrijving. Rond de jaarwisseling wil de makelaar een nieuwe partij gevonden hebben, die kan naar verwachting in mei 2023 de deuren openen.

