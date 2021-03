Groot gaslek aan Utrechtse Catharijnesingel na twee uur gedicht

Aan de Utrechtse Catharijnesingel was woensdagmiddag een groot gaslek. De hulpdiensten hadden verschillende huizen in de omgeving ontruimd en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) riep via Twitter op om uit de buurt te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven. Inmiddels is het lek gedicht.



De lekkage was ontstaan aan de Catharijnesingel ter hoogte van de Bleekstraat en het voormalige ziekenhuis. Hulpdiensten ontruimden in eerste instantie de huizen aan de Bleekstraat, maar later ook een deel van de Catharijnesingel en Vaartsestraat.

De wijde omgeving was afgezet en GRIP1 werd afgekondigd. Dat houdt in dat samenwerking tussen hulpdiensten nodig is om een incident, in dit geval met gevaarlijke stoffen, te bestrijden. Onder meer uit Houten, De Bilt en Oudewater kwamen brandweerauto’s om te ondersteunen.

Gedicht

Iets voor 16.00 uur meldde VRU dat het lek gedicht was. Ook de bewoners die hun woning moesten verlaten kunnen weer terug naar huis.

Voor de bewoners die eerder hun huizen moesten verlaten, stonden bussen klaar. In eerste instantie werden zij opgevangen in de bussen zelf, maar als het dichten van het lek langer zou duren, werd volgens VRU een opvanglocatie ingericht. Dit was uiteindelijk niet nodig.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Suizend geluid

De brandweer, politie en Stedin waren aanwezig op de plaats van het incident. In de omgeving van het lek was een sterke gaslucht te ruiken en een sissend geluid te horen. Buurtbewoner Martijn vertelde dat hij rond 14.00 uur een harde ‘plof’ hoorde. “Daarna zagen we werkmannen snel weggaan. Sinds die plof horen we een hard suizend geluid.”

Volgens de veiligheidsregio zat het lek in een leiding die een hogere druk heeft dan een huisaansluiting. Een woordvoerder van VRU zei dat Stedin de leiding aan beide kanten moest afdichten.

Vanwege het gaslek werd get verkeer omgeleid en ook sommige buslijnen van U-OV vervielen of reden een iets andere route. De vervoersmaatschappij meldt nu dat de buslijnen weer de normale route rijden.