Grote hoeveelheid verkeer en regenbuien zorgen voor file op wegen rondom Utrecht

Het verkeer staat stil op meerdere wegen van en naar de stad Utrecht. Volgens Rijkswaterstaat en de ANWB komt dat door de grote hoeveelheid verkeer in combinatie met het regenachtige weer.

Zo kunnen weggebruikers op de A2 in beide richtingen langzaam rijdend tot stilstaand verkeer verwachten. Zowel tussen Amsterdam en Utrecht als tussen Utrecht en Den Bosch kan het verkeer op vertraging rekenen.

Ook op de A12 is het aanschuiven; met name tussen Den Haag en Utrecht is het druk. Daar kunnen weggebruikers rekenen op stilstaand verkeer en een halfuur vertraging.

Bij de A27 is het minder druk, maar ook daar is op de weg van Utrecht naar Gorinchem extra reistijd te verwachten. Het gaat daar om zo’n 20 minuten.

Stuk langer

Rond de klok van vijf staan er 84 files in heel Nederland die samen goed zijn voor 346 kilometer opstopping.

De ANWB waarschuwde vanmorgen al voor zware spitsen in de ochtend en avond. “Het regent en waait flink. Daardoor zijn alle dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk.”

