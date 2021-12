Halfpipe Park Paardenveld afgesloten vanwege verrotte onderlaag

De halfpipe bij Park Paardenveld is buiten gebruik omdat het hout onder de skatebaan verrot is. Er staat daarom momenteel een hek rond de constructie.

Via sociale media laat de gemeente Utrecht weten dat er gekeken wordt of er een nieuwe skatebaan wordt geplaatst. Tot die tijd kunnen skaters in de buurt uitwijken naar onder meer het skatepark op het Jaarbeursplein.

Dit skatepark verdwijnt echter ook op den duur. Er is momenteel een zoektocht gaande naar een vervangende plek. Mogelijk komt deze in Leidsche Rijn of onder de Prins Clausbrug.