Zoektocht naar nieuwe locatie voor skatepark Jaarbeursplein blijkt niet eenvoudig

Het is niet eenvoudig om een alternatieve locatie voor het skatepark Jaarbeursplein te vinden. Op den duur moet deze plek namelijk plaatsmaken voor een nieuw gebouw en vanwege het succes wil de gemeente in het stationsgebied of daarbuiten en vergelijkbare plek aanleggen.

Het skatepark op het Jaarbeursplein werd in 2019 geopend. Toen was al bekend dat het een tijdelijke invulling zou zijn, omdat op een gegeven moment het Jaarbeurspleingebouw op dezelfde plek zou verrijzen. In oktober van dit jaar werd bekend dat het skatepark nog zeker twee zomers op het Jaarbeursplein in gebruik blijft, omdat de werkzaamheden aan het nieuwe gebouw vertraging hebben opgelopen.

Succes

Skaters maken veel gebruik van het park en de gemeente zegt blij te zijn met het succes. Het zou een goed voorbeeld zijn van hoe sport in de openbare ruimte een ‘slimme plek’ krijgt in de stad. De gemeente zet zich naar eigen zeggen dan ook in om de functie te behouden.

De afgelopen twee jaar is daarom gezocht naar alternatieve locaties. In eerste instantie werd dit gedaan in de omgeving van het Beurskwartier en het toekomstige Lombokplein omdat skaters hier al veel gebruik zouden maken van de openbare ruimte om te skaten. Dit wordt onder meer gedaan bij de Rabobank, het Forum en Fietsbrug. “Helaas is hier geen geschikte alternatieve locatie gevonden om een skatevoorziening van gelijke omvang te realiseren”, aldus de gemeente.

Prins Clausbrug

Daarna is de zoektocht verplaats naar plekken buiten het stationsgebied. “Ook hier is het niet eenvoudig om een ruimte te vinden waar een skatepark van vergelijkbare grootte kan landen.” Een locatie die mogelijk in aanmerking komt is de plek onder de Prins Clausbrug aan de kant van Papendorp. Het platform Skate Utrecht zou hebben gezegd dat deze plek ‘kansrijk’ is, maar dat er twijfels zijn over de bereikbaarheid.

Daarnaast wordt momenteel een definitief skatepark aangelegd in het Willem Alexanderpark op het dak van de A2. Deze vervangt de skateplek in Leidsche Rijn Centrum en ligt op ongeveer 15 minuten fietsen van het Jaarbeursplein.

Tijdelijk

Ondertussen blijft de gemeente verder zoeken naar geschikte locaties, ook in het stationsgebied. “Dit kunnen ook nieuwe tijdelijke locaties zijn.” Het huidige skatepark kan dus nog zeker twee jaar op het Jaarbeursplein blijven. De verwachting is dat de bouw van het Jaarbeurspleingebouw eind 2024 of begin 2025 van start gaat.