Haltes van de Uithoflijn aan vernieuwing toe; verbouwing van 3,8 miljoen euro

Acht haltes langs tramlijn 22, ook wel bekend als de Uithoflijn, gaan verbouwd worden. De haltes krijgen een ruime overkapping met glaswanden en nieuwe verlichting, panelen met reisinformatie en beveiligingscamera’s. De huidige haltes werden ruim twee jaar geleden in gebruik genomen. De werkzaamheden gaan in 2023 plaatsvinden en kosten 3,8 miljoen euro.

De provincie Utrecht spreekt van een ‘forse opwaardering’ van de haltes. Het ontwerp van de haltes bestaat uit losse modules, die afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen worden geplaatst. Op sommige haltes kunnen daardoor – afhankelijk van het gebruik – de overkappingen wat langer worden dan elders. Zo moet er een soort ‘eenheid in verscheidenheid’ ontstaan. De huidige overkappingen op de haltes van de tramlijn hebben een lengte van 4 meter, dat kan in de nieuwe situatie tot circa 25 meter lang worden.

De bureaus OV Plus en NPK Design maakten het ontwerp, de twee bedrijven hebben eerder haltes en straatmeubilair ontworpen in Leiden en Rotterdam. Om het ontwerp definitief te maken en gereed voor uitvoering, start de provincie Utrecht op 31 januari met een openbare aanbesteding. Over gevolgen voor de reizigers tijdens de verbouwing schrijft de provincie: “Het is de bedoeling dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij voorkeur de trams blijven rijden voor de reizigers.”

Utrecht Centraal Centrumzijde is de enige tramhalte waarvoor geen nieuw ontwerp is gemaakt, deze halte zou al voldoen aan de richtlijnen. De kosten van 3,8 miljoen euro waren eerder al opzijgelegd bij het projectkrediet voor de aanleg van de nieuwe tramlijn.