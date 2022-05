‘Hé pssst, jochie!’ Vrouwen gaan in Utrecht via scherm mannen naroepen in strijd tegen straatintimidatie

Mannen die vrijdag langs de Stadhuisbrug in Utrecht lopen, kunnen daar tussen 15.00 en 17.00 uur een ongemakkelijk gevoel bij krijgen. Ze worden dan namelijk vanuit een scherm live nageroepen door een vrouw. De teksten beginnen vrij onschuldig, maar worden steeds vervelender. Het gaat om een actie die de aftrap vormt van een nieuwe campagne tegen straatintimidatie, waarin jongens en mannen centraal staan.

Burgemeester Sharon Dijksma hoopt met de actie mannen te laten zien hoe ongemakkelijk en soms bedreigend straatintimidatie is. “De helft van alle Utrechtse vrouwen en meisjes wordt regelmatig geïntimideerd op straat. Dat is onacceptabel. Uit onderzoek blijken mannen vaak de dader van dit gedrag. Dit betekent niet dat alle mannen op straat vrouwen intimideren, maar het betekent wel dat zij een belangrijke schakel zijn in het tegengaan van straatintimidatie. Wij willen met deze aanpak de norm voor deze groep veranderen”, aldus Dijksma.

‘Losergedrag’

Volgens de gemeente zijn de meeste daders van straatintimidatie, grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen, mannen. Daarom ligt de nadruk in de campagne op jongens en mannen. “Niet alleen als daders, maar vooral als deel van de oplossing.” De mannen die tijdens de actie op 13 mei worden nageroepen, worden daarna opgevangen door medewerkers van de gemeente die uitleggen wat het doel van de actie is.

Zij vragen ook aan de mannen hoe ze zich voelden en of ze zich zelf ook weleens schuldig hebben gemaakt aan straatintimidatie. Ze worden er volgens de gemeente op gewezen dat zij een belangrijke rol spelen in de oplossing, bijvoorbeeld door hun vrienden erop aan te spreken ‘als zij dit losergedrag vertonen’.

Nieuwe aanpak

In de nieuwe aanpak van straatintimidatie gaat de gemeente Utrecht zich vooral richten op gedragsverandering van daders van seksuele intimidatie. Daar moet dan ook aandacht voor komen in onder meer het onderwijs en bij sportclubs. De gemeente werkt in de aanpak samen met studentenverenigingen, jongerenwerk en het uitgaansleven.

De campagne gaat er verder op wijzen dat het belangrijk is om straatintimidatie te melden. Dat kan via een speciale website van de gemeente, die dan weer inzicht krijgt in waar straatintimidatie vaak voorkomt. “Zo kan de gemeente bepaalde plekken in handhavingsrondes opnemen, de verlichting aanpassen of het gesprek aangaan met een dadergroep die daar in de buurt bekend is.“