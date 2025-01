Helft Utrechtse jongvolwassenen vindt mentale gezondheid niet goed

De helft van de jongvolwassenen in Utrecht vindt hun mentale gezondheid niet goed in 2024, blijkt uit cijfers van de gemeente. Het gaat om de leeftijden 16 tot 25. Wel is er een verbetering te zien ten opzichte van de corona jaren, maar het blijft volgens de gemeente een aandachtspunt.

Bij een op de vijf jongvolwassenen leiden de mentale problemen tot verdere problemen. Ze geven namelijk aan zich beperkt te voelen door hun klachten. In 6% van de gevallen is er sprake van ernstige problematiek.

De oorzaken verschillen per persoon, maar er lijken wel gemene delers te zijn. De helft van de jongvolwassenen zegt matig tot zeer eenzaam te zijn. 49% geeft aan vaak stress te ervaren, en voor 38% is dat (deels) gerelateerd aan hun studie. Bovendien geeft twee derde van de jongeren aan een prestatiedruk te voelen, en heeft de helft moeite om te stoppen met sociale media.

Toch betekenen de problemen met mentale gezondheid niet voor iedereen dat ze ongelukkig zijn. 62% geeft aan gelukkig te zijn. Een stijging, want in 2021 was dat nog 50%. Ongeveer zes op de tien jongeren zeggen zich gezond te voelen, dat aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren.