Herinrichting Amsterdamsestraatweg in Utrecht weer een stap dichterbij; werk start op zijn vroegst begin 2024

Met het vaststellen van het voorlopig ontwerp is de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg weer een stap dichterbij. Er zijn ten opzichte van het vorige plan een aantal aanpassingen doorgevoerd; zo wordt nu ook het noordelijke deel grondiger aangepakt en ook het plein op de Herenweg wordt meegenomen in de werkzaamheden.

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet is de Amsterdamsestraatweg een drukke verkeersadder. De straat is zo’n 5 kilometer lang en het deel tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan wordt opnieuw ingericht. Er wordt al vele jaren gesproken over de verkeerssituatie op de bekende straat. In eerdere plannen was te lezen dat het stuk dat ten zuiden van het spoorviaduct ligt grondiger aangepakt zou worden.

Hiervoor was destijds gekozen omdat het aan het centrum grenst en dit deel in potentie een ‘aantrekkelijke poort naar de binnenstad’ zou kunnen worden. “Daarnaast zijn de aantallen van zowel fietsers als voetgangers hier het hoogst, waardoor op dit deel de meeste verkeersongevallen plaatsvinden”, is te lezen in een toelichting op de plannen.

Van gevel tot gevel

Nu is besloten om het deel tussen het spoorviaduct en de Marnixlaan ook grotendeels opnieuw in te richten. Hier is voor gekozen omdat ook op dit deel de weg en het riool worden vernieuwd, en daardoor een groot deel van de straat wordt opengebroken. Eerder werd gezegd dat op dit stuk alleen de verkeersonveilige situaties aangepakt zouden worden.

Het streven is om op nagenoeg het hele deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Marnixlaan en de Weerdsingel de straat ‘van gevel tot gevel’ opnieuw in te richten. Op het trottoir komen klinkers te liggen en dit deel wordt op zoveel mogelijk plekken 2,50 meter breed, waarvan winkeliers een halve meter mogen gebruiken voor uitstallingen.

Fietspad

Het fietspad wordt ook 2,50 meter breed en bestaat straks uit rood asfalt. Daarnaast komt er een strookje klinkers van 40 centimeter breed waar verkeersborden worden neergezet. Vervolgens komt er een strook van 2 meter breed die bestaat uit waterdoorlatende klinkers waar bijvoorbeeld automobilisten hun voertuig kunnen parkeren.

De rijbaan bestaat uit twee rijstroken van 2,75 meter breed en tussen deze stroken komt een baan van een meter breed. Automobilisten mogen straks maximaal 30 kilometer per uur rijden op dit deel van de Amsterdamsestraatweg. Tot slot worden er aan weerszijden van de rijbaan bomen geplant en komen er op verschillende plekken terrassen.

Aanpassingen

Er zijn ten opzichte van het vorige plan dus een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de herinrichting van het plein aan de Herenweg nu meegenomen in de plannen. Op dit plein, maar ook op het plein bij de watertoren en de Plantage komt ruimte voor terrassen.

Ook zijn er een aantal reacties binnengekomen op de eerdere plannen. Zo vroegen meerdere mensen zich af waarom de Amsterdamsestraatweg niet wordt ingericht als fietsstraat. “Ons antwoord hierop is dat het vanwege de verkeersveiligheid niet mogelijk is om fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer te mengen op de rijbaan”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Drukte

Mocht de drukte in de toekomst afnemen dan kan dit volgens de gemeente met ‘relatief beperkte middelen’ worden aangepast. De nieuwe fietstunnel bij de Boorstraat zou hier bijvoorbeeld voor kunnen zorgen. Van het fietspad op de Amsterdamsestraatweg zou in dat geval een groenstrook gemaakt kunnen worden.

Ook wilden mensen weten waarom de middenberm tussen beide rijbanen niet groen wordt gemaakt. “Hierover melden we dat een overrijdbare middenstrook wenselijk is voor de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten en passeerbaarheid bij laad- en losbewegingen.”

De gemeente zegt dat de aannemer, die na een traject waarschijnlijk eind dit jaar geselecteerd wordt, op zijn vroegst begin 2024 start met de werkzaamheden.