Meer groen en veiligheid, minder auto’s op Amsterdamsestraatweg; herinrichting weer stap dichterbij

De herinrichting van de Amsterdamsestraatweg is weer een stap dichterbij. De drukke verkeersader gaat van de Weerdsingel tot aan de Marnixlaan behoorlijk op de schop, met het doel de weg veiliger te maken voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Ook komt er meer groen en wordt de straat een prettiger gebied voor bezoekers, bewoners en ondernemers.

De eisen voor de herinrichting, oftewel het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp, is een belangrijke stap voor de herinrichting van de straat. Dit plan is nu vastgesteld door het gemeentebestuur. Met het document dat er nu ligt, kan begonnen worden aan een voorlopig ontwerp. De kosten voor de werkzaamheden worden op het moment geschat op iets minder dan tien miljoen euro.

Reacties

De gemeente publiceerde eerder een concept van het plan, in het huidige Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp is rekening gehouden met de 72 reacties van bewoners.

“Bewoners en ondernemers voelen zich erg betrokken bij de Amsterdamsestraatweg”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Dat zien we ook terug in de reacties. Er wordt soms kritisch, maar vooral ook enthousiast gereageerd op de plannen. Veel van de reacties zijn waardevol, en helpen ons de kwaliteit van het ontwerp te verbeteren.”

Op basis van de reacties heeft de gemeente 700 vierkante meter extra groen aan de plannen toegevoegd. In totaal komt er nu 2.500 vierkante meter groen bij, vijf keer zo veel als nu. Met het oog op warmere zomers in de toekomst, krijgen bomen ook meer ruimte om te groeien, want meer bomen moeten voor meer verkoeling zorgen.

Snelheid

De maximumsnelheid voor verkeer wordt omlaag gebracht naar 30 kilometer per uur. Ook komen er vijf verhoogde plateaus om oversteken veiliger te maken. Bij kruisingen worden bovendien parkeerplaatsen weggehaald ter verbetering van het zicht. Deze veranderingen moeten de straat veiliger maken, maar ook moet het aantal auto’s in 2030 met 20 procent zijn afgenomen.

Voor fietsers moeten meer parkeerplekken komen, zowel aan de straat zelf als in twee geplande buurtstallingen. Ook moeten de vier pleintjes die aan de straat liggen een prominentere rol krijgen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wensen van bewoners.

De komende maanden wordt er verder gewerkt aan het voorlopige ontwerp. Aan het eind van de zomer kunnen bewoners en belanghebbenden hierop reageren. Eind 2023 moeten de werkzaamheden beginnen.

Wil je het plan zelf bekijken? Dat kan hier.

