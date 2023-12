Herinrichting Europalaan in Utrecht loopt mogelijk vertraging op vanwege juridische stappen van Bomenstichting

Als de rechter in januari besluit dat de 125 bomen langs de Europalaan in Utrecht niet gekapt mogen worden, loopt de herinrichting van het gebied ongeveer een jaar vertraging op. De gemeente wijst daarom nu op het belang van de kap.

Eerder dit jaar werd al bekend dat 125 bomen, die in de omgeving van de Europalaan staan, het veld moeten ruimen vanwege de herinrichting van het gebied. In de vergunning staat dat 112 exemplaren moet worden geveld en 13 bomen moeten worden verplaatst.

De Utrechtse Bomenstichting heeft echter bezwaar gemaakt tegen deze vergunning en het college van B&W heeft dit bezwaar ongegrond verklaard, waarop de stichting naar de rechter gestapt. “Op dit moment is de vergunning daarmee nog geschorst en mogen we de bomen niet vellen”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Maatschappelijk oogpunt

De werkzaamheden stonden eigenlijk gepland in de tweede week van januari, maar deze zijn nu al opgeschoven naar week zes. Als de rechter bepaalt dat de bomen gekapt mogen worden, loopt de herinrichting van het gebied geen vertraging op. “[…] vanuit maatschappelijk oogpunt is het wenselijk om de werkzaamheden volgens planning te laten starten om hoge extra kosten door vertraging te voorkomen.”

Als het vonnis echter in het voordeel van de Utrechtse Bomenstichting valt, loopt de herinrichting ongeveer een jaar vertraging op. Dit heeft onder meer te maken met het einde van het kapseizoen op 15 maart en met werkzaamheden die alleen in de zomervakantie uitgevoerd kunnen worden. “Dit is onwenselijk gezien het belang van de herinrichting van de Europalaan-Noord voor de woningbouwontwikkeling in Merwedekanaalzone”, aldus het college.