Herinrichting Kanaalstraat van start: deel tussen Billitonkade en J.P. Coenstraat eerst op de schop

De herinrichting van de Kanaalstraat is maandag 31 oktober van start gegaan. De werkzaamheden beginnen tussen de Billitonkade en de J.P. Coenstraat. Dit is de eerste fase van het project, die ongeveer vijfenhalve maand in beslag neemt.

Het gebied rond de Kanaalstraat moet aantrekkelijker worden. Daarvoor neemt de gemeente verschillende maatregelen. Een daarvan is het omlaag brengen van de maximumsnelheid in het gebied. Ook krijgt de Kanaalstraat bredere stoepen en komt er meer groen. Op verschillende delen van de Kanaalstraat geldt na de herinrichting eenrichtingsverkeer.

Het ontwerp voor de herinrichting was al een jaar geleden af, maar de gemeente zocht nog naar een aannemer voor het project. “De werkzaamheden zijn groot en veroorzaken overlast. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. We stelden hierom samen met de omgeving eisen op voor het vinden van een goede aannemer”, was te lezen in een wijkbericht.

Fases

Het deel van de Kanaalstraat tussen de Billitonkade en de J.P. Coenstraat wordt als eerste aangepakt. In de tweede fase is het deel tussen de J.P. Coenstraat en de Lombokstraat aan de beurt. Dit duurt ongeveer drie maanden. In de laatste fase gaat de aannemer het laatste deel van de Kanaalstraat en de Damstraat herinrichten. Deze derde fase duurt ongeveer vijf maanden.

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Kanaalstraat nemen in totaal ongeveer een jaar in beslag. In 2024 is ook de naastgelegen Damstraat aan de beurt voor herinrichting. Het Moskeeplein wordt dan eveneens aantrekkelijker gemaakt. Eind 2024 moeten alle werkzaamheden klaar zijn.