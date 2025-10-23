Herinrichting kruispunt Maliebaan af, stoplichten weggehaald

Het kruispunt van de Maliebaan, de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat is opnieuw ingericht. De stoplichten hebben plaatsgemaakt voor een ovaal verkeersplein. De aanpassingen zijn onderdeel van de algemene herinrichting van de Maliebaan, die daarbij haar functie als doorgaande weg verliest.

Menig student die via de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat naar de Uithof fietst wist het: bij de Maliebaan moet je niet door rood rijden. Dikwijls stonden agenten vanuit een nisje om de hoek het kruispunt in de gaten te houden. Vooral in de ochtend en avondspits, want dan was het er vaak erg druk.

De tekst loopt door onder de foto.

De stoplichten zijn nu weg, en het verkeer tussen de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat krijgt voorrang. De middenbaan van de Maliebaan wordt binnenkort autovrij en is straks alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Het gemotoriseerde verkeer moet dan gebruikmaken van de ventwegen. Deze straten worden bovendien smaller gemaakt, met het idee dat auto’s hier straks minder hard rijden.

Wat hetzelfde blijft, zijn de parkeerplekken langs de ventwegen. Auto’s moeten daar nu schuin achteruit inparkeren en dat blijft zo. Ook blijven er aan weerszijden van de Maliebaan twee voetpaden liggen. Tot slot wordt ook het riool onder de straten vernieuwd. In het najaar van 2026 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.