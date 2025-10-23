Herinrichting kruispunt Maliebaan af, stoplichten weggehaald

Het kruispunt van de Maliebaan, de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat is opnieuw ingericht. De stoplichten hebben plaatsgemaakt voor een ovaal verkeersplein. De aanpassingen zijn onderdeel van de algemene herinrichting van de Maliebaan, die daarbij haar functie als doorgaande weg verliest.
Menig student die via de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat naar de Uithof fietst wist het: bij de Maliebaan moet je niet door rood rijden. Dikwijls stonden agenten vanuit een nisje om de hoek het kruispunt in de gaten te houden. Vooral in de ochtend en avondspits, want dan was het er vaak erg druk.
De tekst loopt door onder de foto.
De stoplichten zijn nu weg, en het verkeer tussen de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat krijgt voorrang. De middenbaan van de Maliebaan wordt binnenkort autovrij en is straks alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Het gemotoriseerde verkeer moet dan gebruikmaken van de ventwegen. Deze straten worden bovendien smaller gemaakt, met het idee dat auto’s hier straks minder hard rijden.
Wat hetzelfde blijft, zijn de parkeerplekken langs de ventwegen. Auto’s moeten daar nu schuin achteruit inparkeren en dat blijft zo. Ook blijven er aan weerszijden van de Maliebaan twee voetpaden liggen. Tot slot wordt ook het riool onder de straten vernieuwd. In het najaar van 2026 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.
15 ReactiesReageren
Zijn er eigenlijk nog bomen omgehakt om dit gedrocht aan te leggen?
Dus straks 5 voetpaden naast elkaar op de Maliebaan waar bijna geen mens wandelt…
Tja, het doorgaande verkeer verdwijnt er niet mee of gaan ze zo ineens een grote muur op de Maliesingel neerzetten? Het is een belangrijke verkeersader voor Utrecht-Oost. Iedereen via de straten bij het WIlhelminapark gaan leiden wordt een drama. Goed, het wordt vast mooi, want de Maliebaan was natuurlijk een afzichtelijk stukje Utrecht, dus goed dat hier veel geld in wordt gepompt om de buurt een beetje op te krikken.
Wakker worden, Duic. Die stoplichten zijn al een poosje weg. Jullie lopen behoorlijk achter.
Gisteren voor het eerst hier gefietst met de kinderen. Er kwam een auto vanaf Maliebaan die de haaientanden niet zag en ons op een haar na aan heeft gereden.
Is best mooi geworden en relaxte sfeer, een buschauffeur moet wel een beetje strak sturen, maar al met al veel beter zo zonder stoplichten.
En nu de middenbaan tijdelijk is ingericht als fietsstraat blijkt dat dat ook heel goed werkt.
Misschien toch overwegen om dat erin te houden zodat de ventwegen, net als nu, meer voor bestemmingsverkeer blijft. En de binnenstad bereikbaar, want in de tijd dat de Maliebaan dicht was tijdens de verbouwing was het op andere straten in Oost aanzienlijk drukker. Autoverkeer op de middenbaan als fietsstraat heeft eigenlijk niemand last van.
Volgens mij zijn het verkeerslichten, geen stoplichten
@Suzanne: zelfde ervaring. Het is ook voor voetgangers heel onoverzichtelijk geworden. Noodzakelijke zebra’s en haaientanden ontbreken. Maar ook nadat die zijn aangebracht zal het er heel onoverzichtelijk en daarom gevaarlijk blijven. Omdat de verkeerslichten verdwenen zijn zie ik eerder een verslechtering dan een verbetering ten opzichte van de oude situatie. De kosten hadden veel beter aan iets anders besteed kunnen worden.
Dit is fase 1.
Op naar fase 2 waarin traditiegetrouw de fouten uit het ontwerp hersteld worden.
Als we pech hebben volgt fase 3, dit om de fouten tijdens de aanleg te herstellen.
Ik ben het er absoluut niet mee eens, het is er wel degelijk veel fijner en overzichtelijker op geworden. Voor zowel voetgangers, fietsers en ik denk ook voor automobilisten.
@Sjaak: in Utrecht zijn het wel stoplichten. Ze springen namelijk altijd net op rood als je komt aanrijden.
Gelet op eerdere aanpassingen van verkeersknooppunten in onze gemeente zal ook hier wel weer het nodige aan schorten. Blijf alsjeblieft veilig allemaal daar.
Ontbreken nog wat borden 30 km/u en dat het een rotonde is, niet iedereen snapt dat goed. Maar best gemoedelijk zo, veel beter dan eerder met al die verkeerslichten.
En laat het autoverkeer maar lekker op die middenbaan en maak dat net als de singel, dan is het wel zo herkenbaar.
Complimenten voor de gemeente deze keer: mooie en goede uitvoering en verbeterde doorstroming. Op een mooi laan volop historie (gedrocht?)
En dat zeg ik als fietser, voetganger maar zeker ook als automobilist. Ja ik moet me dan aanpassen met de auto en goed kijken naar de nieuwe voorrangsregels en haaientanden…
@Martijn: vanzelfsprekend mag u er zo over denken. Ik stel daar tegenover dat er in de nieuwe situatie op heel korte afstand van elkaar, als ik goed tel, maar liefst twaalf (!) oversteekpunten zonder verkeerslichten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer bestaan, en dan tel ik die voor voetgangers niet eens mee. Dat zijn er volgens mij ook twaalf. Ik hoop dat daar zebrapaden komen, maar zelfs dan lopen voetgangers vanwege de onoverzichtelijkheid een grote kans door fietsers of gemotoriseerd verkeer geschept te worden. Ik kan dat niet fijner en overzichtelijker noemen. De termen die ik hiervoor liever zou gebruiken, laat ik hier maar achterwege, anders zou deze bijdrage misschien niet geplaatst worden.