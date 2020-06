Herinrichting Lange Nieuwstraat voorlopig uitgesteld

De herinrichting van de Lange Nieuwstraat is voorlopig uitgesteld. De gemeente Utrecht vindt het nu niet verantwoord om de straat af te sluiten omdat alternatieve routes ook zijn afgesloten.

Eigenlijk hadden de werkzaamheden in de Lange Nieuwstraat al begonnen moeten zijn. Maar voorlopig blijft de straat zoals die nu is. Niet alleen zijn alternatieve routes ook dicht, het voetgangersgebied in de binnenstad van Utrecht wordt ook flink uitgebreid vanwege de coronamaatregelen.

De gemeente schrijft dan ook: “Wat precies het effect daarvan zal zijn op de bereikbaarheid van het gebied kunnen we nog niet goed inschatten. Het afsluiten van de Lange Nieuwstraat zou een te groot risico met zich meebrengen voor de bereikbaarheid en ontsluiting van fietsers, auto’s en vrachtverkeer in het centrum.”

Werkzaamheden

Andere alternatieve routes, zoals via het Domplein, Achter Sint Pieter of de Schalkwijkstraat vindt de gemeente geen goed idee. De nieuwe startdatum voor de werkzaamheden is nog niet bekend.

De komende tijd vinden er wel herstelwerkzaamheden plaats, om zo de slechtste stukken van de weg op te knappen vanwege de tijdelijke situatie. Ook de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting gaan wel door.

Over de herinrichting

De Lange Nieuwstraat moet aantrekkelijker worden voor fietsers en voetgangers. De gemeente hoopt hiermee de drukke Oudegracht te ontlasten. Er worden bredere stoepen geplaatst en obstakels verwijderd om de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Tegelijkertijd wordt er voor bussen en vrachtwagens eenrichtingsverkeer ingesteld.