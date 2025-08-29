Het doek valt voor bioscoop Rembrandt in Utrecht

Een van de meest bekende bioscopen in Utrecht gaat in de zomer van 2026 haar deuren sluiten. Filmproductiemaatschappij Pathé heeft na een ‘zorgvuldige overweging’ besloten zich in Utrecht volledig te richten op Pathé Utrecht Leidsche Rijn, die nog geen tien jaar oud is.

Pathé schrijft dat Rembrandt voor veel mensen in én buiten Utrecht een bijzonder geliefde bioscoop is, en dat deze plek een ‘speciale betekenis’ heeft voor velen. In de huidige markt ziet de bioscoopketen alleen geen toekomst meer voor deze locatie: “Het pand vraagt om ingrijpende renovaties, maar de benodigde investering is zo omvangrijk dat deze zich niet op verantwoorde wijze laat terugverdienen”. Pathé laat desgevraagd aan DUIC weten op zoek te gaan naar een koper van het pand.

Medewerkers van Rembrandt krijgen van Pathé de mogelijkheid om hun loopbaan voort te zetten bij andere theaters in de regio, zoals de locatie in Leidsche Rijn. Bij het maken van deze stap krijgen ze persoonlijke begeleiding en ondersteuning volgens de filmproductiemaatschappij.

De bioscoop aan de Oudegracht opende in 1913 haar deuren. Er was toens slechts één zaal. Sinds 1995 is de bioscoop onderdeel van de Pathé-keten. Het is de kleinste Pathé-bioscoop in Nederland, met drie filmzalen die plaats bieden aan 683 bezoekers.