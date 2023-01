Het lijkt erop dat de ‘lelijke’ hekken rond de monumentale kraan aan Merwedekanaal in Utrecht voorlopig blijven staan

Het lijkt erop dat de ‘lelijke’ hekken rondom de monumentale kraan ter hoogte van de Cereolfabriek in Utrecht nog wel even blijven staan. Deze zijn namelijk nodig om te voorkomen dat onder andere kinderen in de constructie klimmen om vervolgens in het water te springen.

D66, EenUtrecht, Student&Starter en GroenLinks hadden in november vorig jaar schriftelijke vragen ingediend over de ‘uitzichtloze’ situatie. “Al jaren staan – lelijke – tijdelijk bedoelde (bouw)hekken ter hoogte van de Cereolfabriek aan het Merwedekanaal. Deze hekken sluiten de toegang af tot de voormalige en inmiddels vervallen hijskraan van de fabriek.” In antwoord op de vragen zegt het college de mening te delen dat de omschrijving ‘lelijk’ past bij de huidige situatie, maar ook dat de afsluiting nodig is vanwege de veiligheid.

In april 2020 kocht de huidige eigenaar de kraan van het Rijksvastgoedbedrijf. In februari van het daaropvolgende jaar kreeg deze eigenaar een last onder dwangsom opgelegd omdat de monumentale constructie niet te beklimmen moest zijn. Hieraan werd voldaan door blauwe hekken rondom de kraan te plaatsen.

Ruim een jaar later, in oktober 2022, is vanwege klachten van omwonenden in overleg met de eigenaar afgesproken dat de blauwe hekken vervangen moesten worden door transparante exemplaren. Dit is tot op heden niet gedaan.

Rondje Stadseiland

De eigenaar van de kraan wil de locatie volgens het college ontwikkelen, maar het omliggende gebied heeft nu nog de bestemming ‘groen’ en ook is de kraan industrieel erfgoed. “Door deze omstandigheden zijn er momenteel beperkte ontwikkelmogelijkheden.”

In de toekomst gaat de locatie onderdeel uitmaken van Rondje Stadseiland en het plan is om van het omliggende gebied een recreatieve plek te maken met een zwemlocatie. Nu is echter nog onduidelijk wat er met de omgeving rondom de kraan gaat gebeuren. Het is nu dan ook nog niet duidelijk hoe lang de hekken er blijven staan.