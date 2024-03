Het oude Badhuis aan de Kanaalstraat in Utrecht wordt studieruimte, woningen en boekencafé

Er ligt een plan om het oude Badhuis aan de Kanaalstraat in Utrecht te verbouwen tot studieruimtes, woningen en een boekencafé. Het gebouw is een gemeentelijk monument en had als eerder functies als een moskee en koranschool. De gemeente heeft een vergunning afgegeven aan de Islamitische Stichting Nederland voor de verbouwing.

Het pand met huisnummer 36-38 staat al jaren leeg en is aan het verloederen. Ooit zat hier een badhuis, die de deuren opende in 1916. In die tijd was er steeds meer aandacht voor hygiëne en gezondheid. Menig woonhuis had geen eigen badruimte. Er waren meer van dit soort badhuizen in Utrecht, maar ze werden in de loop van de jaren steeds minder druk bezocht. Het badhuis in de Kanaalstraat sloot in 1980 de deuren.

Het gebouw werd later gebruikt als moskee en koranschool en is tegenwoordig dan ook in handen van de Islamitische Stichting Nederland. Toen de Ulu Moskee de deuren opende in 2015 werden de functies verhuisd naar de nieuwbouw.

Nieuwe invulling

De Islamitische Stichting Nederland heeft nu een nieuw plan voor het gebouw. Zo moet er een studieruimte, drie zelfstandige woningen, 19 studentenkamers en een boekencafé met koffiecorner komen. De gemeente vindt het een goede zaak dat de begane grond een publieke functie krijgt. Recent is de vergunning verleend voor de transformatie van het gebouw.

De omgeving van het gebouw gaat de komende jaren sowieso flink veranderen, nu wordt er al gewerkt aan de Kanaalstraat en Damstraat en de grootste transformatie komt als het Westplein het Lombokplein wordt.