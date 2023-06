Hoe gaat Park Paardenveld er straks uitzien? Utrechters kunnen later deze maand hun mening geven

Park Paardenveld wordt opnieuw ingericht, maar hoe het er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Eerder vroeg de gemeente al aan Utrechters om online een mening te geven over het toekomstige stukje groen en op 20 juni kan dat ook tijdens een zogenoemde ontwerpsessie in Vergadercentrum Vredenburg.

Park Paardenveld is onderdeel van het Singelpark, een groene ring rondom het centrum. In het zuiden en oosten van de stad is dit, met bijvoorbeeld Park Lepelenburg en het Zocherpark, beter zichtbaar dan in bijvoorbeeld het noorden. “Ook in het noorden willen we zoveel mogelijk een aaneengesloten park maken, en Park Paardenveld is hier een belangrijk onderdeel van”, schrijft de gemeente in een wijkbericht.

De afgelopen jaren is Park Paardenveld al uitgegroeid tot een populaire plek, maar het zou nog geen ‘volwaardig stadspark’ zijn. Er moet daarvoor meer groen bijkomen. Ook krijgt het park meer ruimte door parkeerplaatsen en de rijbaan langs het gebied op te heffen. Tot slot moet ook de ‘verblijfskwaliteit’ omhoog. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld bankjes te plaatsen.

Er ligt nog geen definitief plan voor Park Paardenveld. “We gaan graag met u in gesprek over uw wensen en ideeën voor het definitieve ontwerp voor het park tijdens een ontwerpsessie.” Deze sessie is dinsdag 20 juni tussen 19.00 en 21.00 uur in Vergadercentrum Vredenburg.