Hoge kosten dreigen Utrechtse evenementen de das om te doen

Overal in Nederland heeft de evenementensector te maken met toegenomen kosten voor personeel en materialen. In Utrecht komt hier nog iets bij: de gemeente komt met een forse verhoging van de leges. Een groot deel van de evenementensector verwacht in zwaar weer te komen en ook andere delen van de lokale economie krijgen te maken met de effecten. Het was voor Dirk-Jan van Vliet (D66) en Mariam Al-Saqaff (VVD) reden om het College van Burgemeester en wethouders (B&W) vragen te stellen over het gevoerde beleid.

Uit de beantwoording blijkt dat het college de zorgen van Van Vliet en Al-Saqaff deelt. B&W zegt rekening te houden met een afname van de diversiteit, toegankelijkheid en pluriformiteit van het Utrechtse evenementenaanbod. Toch zet het de verhoging van de leges, dat overigens een raadsbesluit is, door.

De maatregel is het gevolg van de verslechterde financiële situatie van de gemeente. De pijn belandt in 2025 vooral bij de grotere evenementen. Kleine- en middelgrote evenementen worden uit de wind gehouden. De leges voor grote- en zeer grote evenementen worden daarentegen verdubbeld. Het zal naar verwachting impact hebben op de programma’s van onder andere Sint Maartensparade, de Utrecht Canal Pride en Keti Koti. Ook toeleveranciers, horecaondernemers en winkels kunnen de negatieve effecten gaan merken, aldus de gemeente.

Slechts een eerste stap

De verhoging van de leges voor 2025 is slechts een eerste stap. Voor dit jaar wil de gemeente de inkomsten uit leges verhogen met €134.000. Volgend jaar moet dit oplopen naar €268.000 en in 2027 zelfs naar €535.000. Om deze extra inkomsten binnen te halen staat de Utrecht de komende jaren voor meer lastige keuzes.

De gemeente kan ervoor kiezen om de leges te verhogen naar een niveau waarbij deze voor alle evenementen kostendekkend zijn. Met name kleine- en middelgrote evenementen zullen hiervan de pijn voelen, denky B&W. Een andere optie is om de kleine- en middelgrote evenementen te blijven ontzien. Dat kan door grote- en zeer grote evenementen meer te laten betalen dan de daadwerkelijke kosten. Dit is echter niet zonder risico. Als de grote evenementen in financieel zwaar weer komen en niet doorgaan, blijven de veronderstelde extra inkomsten uit.

Amsterdam schafte kostendekkende leges af

Utrecht is niet de eerste stad die kostendekkende leges invoert. Amsterdam deed dit eerder. De consequenties waren echter zo groot dat de gemeente Amsterdam de stijging van de leges terugdraaide.

Volgens B&W zijn de Utrechtse leges voor zeer grote evenementen in 2025 nog aanzienlijk lager dan in Amsterdam, maar door de verdere stijging ervan zullen deze voor sommige categorieën in 2026 en 2027 hoger worden dan in de hoofdstad.

Flora, fauna en geluid

De hoge legeskosten komen overigens niet uit de lucht vallen. Volgens B&W zijn de hoge kosten het gevolg van toegenomen regelgeving en ambities op onder andere het gebied van flora, fauna, communicatie, mobiliteit, veiligheid, spreiding van evenementen en geluid.