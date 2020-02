Hoge windmolens Rijnenburg ‘onbespreekbaar’ voor grondeigenaren

Woningbouwcorporaties, beleggers en ontwikkelaars zien niks in de huidige plannen van de gemeente voor polders Rijnenburg en Reijerscop. Vooral de hoge windmolens kunnen op de nodige kritiek rekenen. De grondeigenaren, die gezamenlijk een open brief hebben geschreven, willen dat er huizen komen en benadrukken daarbij de Utrechtse woningnood.

De gemeente heeft eerder dit jaar de plannen voor de polders Rijnenburg en Reijerscop gepresenteerd. Daarin staat dat er voor een periode van minimaal 20 jaar ruimte is voor 8 windmolens met een hoogte van 235 meter en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden.

Voor de grondeigenaren – bestaande uit woningbouwcorporaties, beleggers en ontwikkelaars – is deze invulling van het gebied ‘onbespreekbaar’. “Wij zullen daar dan ook niet aan meewerken”, schrijven ze in een open brief die gericht is aan alle Utrechters.

De grondeigenaren ondersteunen wel het uitgangspunt om in het gebied energie op te wekken, maar dat moet gebeuren in combinatie met woningbouw. In de brief roepen ze de gemeente op om samen om de tafel te gaan zitten. “Laten we met elkaar een fantastische nieuwe energieproducerende woonwijk bouwen die een positieve bijdrage levert aan de verkoeling van de Utrechtse woningmarkt.”

Woningnood

De woningbouwcorporaties, beleggers en ontwikkelaars benadrukken daarbij dat er in Utrecht een ‘acute woningnood heerst en dat het steeds moeilijker is om betaalbare woningen te vinden in de stad’.

Er zijn meerdere partijen die plannen hebben ingediend voor het gebied. Zo kan er naast energieproductie of woningbouw ook groen, werklocaties, maatschappelijke voorzieningen of sport komen.

De gemeenteraad gaat nu besluiten over het voorstel van het college. Initiatiefnemers krijgen daarna 3 maanden de tijd om plannen in te dienen. Die plannen moeten aan strenge eisen voldoen om overlast van geluid en slagschaduw van windmolens zoveel mogelijk te beperken.

Lees de open brief van grondeigenaren hier.