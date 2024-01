Holocaustlezing Hogeschool Utrecht gaat door: ‘HU laat zich niet leiden door activisten’

De Hogeschool Utrecht (HU) zegt dat de lezingen over de Holocaust weliswaar op andere momenten worden georganiseerd, maar niet worden geschrapt. “Het beeld dat nu geschetst wordt in de media en de conclusies die daaraan worden verbonden, zijn niet correct”, aldus de HU.

Dagblad De Telegraaf kopt zondagochtend dat er ‘woede’ is over het besluit van de hogeschool om ‘Holocaust-lezingen te schrappen’. In het artikel is te lezen dat veel mensen die betrokken zijn bij de kwestie ervan overtuigd zouden zijn dat de hogeschool door de knieën is gegaan vanwege de druk van pro-Palestijnse activisten.

Er wordt onder meer een woordvoerder van HU aangehaald en ook een docent die een van de colleges zou geven. “We moeten nu een duidelijk signaal afgeven: wij bepalen zelf wat we onderwijzen, niet een groep actievoerders”, zou de docent tegen de journalist van de Telegraaf hebben gezegd.

Veiligheid

De HU zegt nu in een reactie dat de lezingen zijn uitgesteld omdat de veiligheid van sprekers, studenten, docenten en bezoekers niet gewaarborgd kon worden. “Hogeschool Utrecht maakt haar eigen afwegingen als het gaat om de inhoud, vorm en uitvoering van haar onderwijs en laat zich niet leiden door belangengroeperingen of activisten.”

Daarnaast zegt de onderwijsinstelling dat de colleges niet zijn geschrapt, maar op een later moment plaatsvinden. “In tegenstelling tot de berichtgeving van derden gaat de geplande lezingenreeks over de Holocaust bij Hogeschool Utrecht door.”

Voorzitter

Collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht Wilma Scholte op Reimer zegt tot slot het volgende: “Wij hechten veel belang aan goed onderwijs over de verschrikkingen van de Holocaust en blijven dat ook doen. Deze verschrikkingen kunnen op geen enkele manier verbonden worden aan de huidige spanningen over de oorlog in het Midden-Oosten, dat staat voor ons voorop. De suggestie dat wij onderwijs over de Holocaust verbinden aan de huidige spanningen werpen wij verre van ons.”

Klimevenement

Dit weekend zouden Israëlische sporters na bedreigingen van buitenaf ook zijn geweigerd op een klimevenement in Utrecht. Dat meldt het AD.

“Voor bedreiging en intimidatie mogen we nooit buigen”, zegt burgemeester Sharon Dijksma zin een reactie op dat nieuws. “Iedereen moet in Utrecht welkom zijn om deel te nemen aan sportevenementen. We hoorden helaas te laat van de ontstane situatie, maar naar aanleiding hiervan zijn we direct in gesprek gegaan met de organisator. We spannen ons altijd in om, samen met de organisator, evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen en waar nodig passende maatregelen te nemen.”