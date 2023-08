Honderden dode vissen in Utrecht vanwege storing op rioolwaterzuivering

Vanwege een storing op een rioolwaterzuivering in De Bilt zijn onder meer in Utrecht honderden vissen doodgegaan. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) laat weten dat door de storing afvalwater uit het riool het oppervlaktewater is ingestroomd. De storing is inmiddels verholpen en het waterschap neemt maatregelen om herhaling te voorkomen.

In de Weerdsingel en in de Biltse Grift in Utrecht, maar ook in De Bilt zelf werden naar adem happende en dode vissen gevonden. Vermoedelijk is de storing en een te laag zuurstofgehalte de oorzaak van de vissterfte. HDSR onderzoekt nog hoe het inmiddels verholpen probleem is veroorzaakt om te voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt.

Het waterschap laat daarnaast weten maatregelen te treffen om de volledige situatie op te lossen. Zo ruimt een aannemer de honderden dode vissen op en proberen ze de doorstroming van het water zoveel mogelijk te vergroten. Waar de meeste mensen er deze zomer waarschijnlijk niet zo op zitten te wachten, helpt de regenval van deze week ook een handje. De neerslag verdunt het water namelijk, waardoor het ververst wordt en sneller doorstroomt. Ook gaat HDSR de rest van het traject controleren op dode vissen en het zuurstofgehalte in de gaten houden. Dit lijkt volgens het waterschap nu al langzaamaan te verbeteren.

Toch adviseert het waterschap voor zowel mensen als honden om de komende tijd contact met het water te vermijden. Naar verwachting is het water over één tot twee weken weer in dezelfde staat als voor de storing. Tot slot laat HDSR weten graag meldingen te ontvangen als mensen nog meer dode of naar lucht happende vissen in het water treffen.