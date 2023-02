Honderden vuilnismannen- en vrouwen demonstreren in Utrecht: ‘We eisen wat we verdienen’

Honderden vuilnismannen- en vrouwen én allerlei andere sympathisanten waren woensdagmiddag bij de landelijke staking op het Jaarbeursplein in Utrecht. Verschillende sprekers beklommen het podium, waaronder Marieke Manschot van de FNV en Ton Heerts van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op verschillende plekken in Nederland hebben de medewerkers van de vuilnisophaaldiensten het werk neergelegd, of gaan zij dat nog doen. Deze mensen staken voor meer loon en andere betere arbeidsvoorwaarden.

In Utrecht haalden de medewerkers van Stadsbedrijven tussen 31 januari en 6 februari geen afval op. Op veel plekken in de stad puilden de vuilnisbakken uit en lagen er bergen afvalzakken.

12 procent

De vakbonden en de VNG (de werkgever van alle vuilnismannen- en vrouwen) zijn tot nu toe nog niet tot een akkoord gekomen. De vakbonden eisen onder andere een structurele loonsverhoging van 12 procent, maar de werkgever bood zo’n 4 procent. “We eisen wat we verdienen”, aldus Manschot. Heerts beloofde met een nieuw bod te komen: “En dat zal geen weken op zich laten wachten.”

Omdat er nog geen akkoord is, is het ook niet zeker of er in Utrecht weer gestaakt gaat worden.