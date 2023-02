Laatste stakingsdag vuilnisophaaldienst in Utrecht; uitpuilende, stinkende vuilnisbakken stapelen zich op

Bergen vuilniszakken, doordrenkt karton en pikkende meeuwen; het vuilnis stapelt zich op in de binnenstad van Utrecht. Medewerkers van Stadsbedrijven staken vandaag voor de zevende en tevens laatste dag. Zij doen dit om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

Vanaf morgen worden de werkzaamheden weer opgepakt. Tot die tijd ziet Utrecht er nog vervuild uit. In vrijwel alle straten van de binnenstad zijn de bergen afval duidelijk zichtbaar. Ook de geur van het vuilnis verspreidt zich door het centrum.

Zo ook op het Vredenburgplein. Op het bankje voor de uitpuilende vuilnisbak zitten twee jonge Utrechtse inwoners. “Het stinkt enorm. Ik ben blij dat het morgen wordt opgeruimd”, vertelt Aniek, één van de tieners. Ook op sociale media gaan er beelden rond van de verrommeling. Jaime: “Ik had het voorbij zien komen op TikTok. Iemand had een filmpje geplaatst van de stapels afval.”

Hoe lang het precies gaat duren voordat alle afvalbergen in de Domstad zijn opgeruimd, is niet bekend. “Ik denk dat het wel even gaat duren. De stad ziet er nu in ieder geval niet goed uit”, zo laat Utrechter Maarten weten. Ondanks dat hoopt hij dat de staking iets oplevert. “Ik hoop dat de vakbond en zijn medewerkers hier iets mee bereiken.”

Demonstratie

Vanwege de hoge inflatie en hoge werkdruk willen de stakers een loonsverhoging van twaalf procent. Bij de laatste onderhandelingen wilden de gemeenten niet verder gaan dan vier procent verhoging. Op woensdag 15 februari staat een landelijke demonstratie in Utrecht op de agenda. Waar dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.