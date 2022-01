Hoopvolle start nieuw aanmeldbeleid Utrechtse basisscholen: bijna 95 procent naar eerste keuze

Het nieuwe aanmeldbeleid voor basisscholen in Utrecht lijkt goed te werken: bijna 95 procent van de kinderen kan naar de school van de eerste keuze. Dat blijkt uit een eerste analyse van de gemeente Utrecht. In de laatste drie maanden van 2021 werden 800 kinderen aangemeld voor een basisschool via het nieuwe systeem, 80 procent van de doelgroep. De gemeente en scholen werkten samen aan het nieuwe beleid.

Het blijkt dat 94,5 procent van de kinderen naar de basisschool kan van de eerste keuze. Ruim 99 procent van de kinderen kan naar een school in de top drie van hun keuze.

De gemeente wil voor ieder kind een eerlijke toegang tot onderwijs, zegt wethouder Anke Klein. “Het nieuwe aanmeldbeleid dat afgelopen oktober inging, geeft alle kinderen gelijke kansen bij het aanmelden voor de basisschool. Het aanmelden in Utrecht is nu eerlijk, transparant en geeft kinderen toegang tot een school die bij hen past. Dat zoveel kinderen terecht kunnen op de school van voorkeur is goed nieuws.”

De manier waarop het aanmelden de afgelopen jaren in z’n werk ging voldeed niet en verschillende scholen overtraden zelfs de wet. Na een zorgwekkend rapport beloofden de scholen en de gemeente beterschap.

Breder oriënteren

Naast Klein is ook Fawzia Nasrullah, voorzitter van het overleg tussen de Utrechtse basisschoolbesturen en bestuurder bij scholengroep PCOU Willibrord, tot nu toe tevreden. “We zijn blij dat veel ouders de weg naar het nieuwe systeem al hebben gevonden. Daarnaast horen we van scholen dat ouders het fijn vinden dat ze zich breder kunnen oriënteren; bij aanmelding zien ouders welke scholen er bij hen in de buurt liggen en daar zitten vaak scholen bij waar ze nog niet aan gedacht hadden.”

Volgens Nasrullah zorgt dat ervoor dat ouders zo beter een school kunnen vinden die bij hun kind past. “Bovendien verlicht het systeem de administratiedruk doordat scholen zelf geen aanmeldlijsten meer bij hoeven te houden”, zegt de voorzitter. “Die tijd kunnen ze weer besteden aan het onderwijs.”

Vaste procedure

Vanaf afgelopen oktober heeft Utrecht één centraal aanmeldsysteem: aanmelden gaat via de website naardebasisschool.utrecht.nl. 106 van de 109 basisscholen maken er gebruik van, meldt de gemeente. Alle kinderen die het afgelopen kwartaal (oktober tot en met december 2021) drie jaar werden, konden aangemeld worden voor de basisschool.

Ouders kunnen daarbij elke school in Utrecht kiezen en geven hun keuze door. De beschikbare plekken worden gelijktijdig en automatisch toegewezen, als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen volgen scholen een vaste procedure. Er zijn enkele voorrangsregels; zoals kinderen die vlakbij de school wonen en kinderen die al een broer of zus op de school.

“Ouders en verzorgers die dat gedaan hebben, worden nu door de school benaderd om de inschrijving definitief te maken”, schrijft de gemeente. “Ouders en verzorgers die hun kind(eren) het afgelopen kwartaal konden aanmelden, maar dit nog niet gedaan hebben, moeten dat nog doen. Zij worden daarbij geholpen met een overzicht van de scholen die nog plek vrij hebben.”

Vanaf 1 januari dit jaar kunnen ouders en verzorgers hun kinderen aanmelden die dit kwartaal drie jaar worden.