Host Club Utrecht roept gemeenteraad op niet in te stemmen met aangescherpte regels voor vakantieverhuur

Host Club Utrecht, een belangengroep van kleinschalige logiesverhuurders, heeft de Utrechtse gemeenteraad opgeroepen nog eens goed te kijken naar de aanscherping van de regels voor vakantieverhuur en bed & breakfast. Het college van B&W wil onder meer een meldplicht en een aanwezigheidsplicht voor B&B-houders invoeren en boetes vanaf 7.500 euro voor verhuurders die de regels overtreden. Host Club Utrecht is niet blij met de plannen.

De gemeenteraad besluit komende donderdag over de nieuwe regels die per 1 juli in zouden gaan. Host Club Utrecht heeft nu naar eigen zeggen haar leden gemobiliseerd om in actie te komen. “Het is erop of eronder.”

Vooral de meldplicht, de aanwezigheidsplicht voor B&B-houders en de ‘genadeloze boeteregeling’ zijn pijnpunten voor Hostclub Utrecht. De belangengroep hield een peiling op Facebook, waaruit bleek dat 90 procent van de leden tegen de meldplicht en de boeteregeling zouden zijn. Geen enkele B&B-houder zou iets zien in de aanwezigheidsplicht.

Meldplicht

De gemeente hoopt met de meldplicht per verhuring beter zicht te krijgen op het maximumaantal van zestig nachten dat een verblijf per jaar verhuurd mag zijn. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat het percentage overtreders 40 procent is, maar Host Club Utrecht stelt dat de regel veel minder vaak wordt overtreden. “Het roept de vraag op of het wel zo zinvol is voor Utrecht om een kostbaar meldpunt op te zetten voor iets wat nooit een probleem is geweest”, aldus Host Club Utrecht.

De club raadt de meldplicht ook af vanwege de ‘enorme rompslomp’ die ermee gepaard zou gaan. “Per vakantieverhuurder kan het aantal meldingen oplopen tot in het ergste geval zo’n 24. Maar omdat gasten annuleren, verlengen of gewoon niet komen opdagen, zullen er ook veel afmeldingen gemeld moeten worden. Lastig voor de circa 1.000 vakantieverhuurders, kostbaar voor de gemeente.”

Aanwezigheid

B&B-houders zouden verder verplicht worden om altijd aanwezig te zijn als er gasten zijn, terwijl eerder gold dat een B&B-houder ‘in de regel’ aanwezig moest zijn. Host Club Utrecht vraagt de gemeente de oude regel te behouden, zodat B&B-houders die gasten hebben gewoon een bezoek aan familie of het theater kunnen brengen.

Voor de boetes, vanaf 7.500 euro oplopend tot boven de 20.000 euro, voor het overtreden van de regels heeft Host Club Utrecht wel begrip. “Maar niet voor het ontbreken van een pardonregeling voor de goedwillende logiesverlener. Een vergissing is bij de meldplicht gauw gemaakt, maar om die meteen af te straffen met zo’n torenhoge boete voelt onrechtvaardig aan.” Host Club wil daarom een boetevrije pardonregeling.

Registratieplicht

De belangengroep denkt dat de wettelijke registratieplicht, die ook wordt ingevoerd, goed werkt tegen het ontduiken van de regels. “Host Club Utrecht verwacht dat de wettelijke registratieplicht van kleine logieshouders al heel effectief is om het kaf van het koren te scheiden. Immers, het is dan niet meer mogelijk om je achter de website van een verhuurplatform te verstoppen.”

De club dringt er daarom bij de gemeente op aan om eerst een tijdje te kijken of die registratie goed werkt tegen het ontduiken van de regels. “Meldplicht kan daarna altijd nog.”