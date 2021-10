Houten podium Akwaglot mogelijk nog tot februari 2023 in de Catharijnesingel in Utrecht  

Het houten podium Akwaglot dat in de Catharijnesingel in Utrecht ligt blijft daar mogelijk nog tot februari 2023. De initiatiefnemers hebben een nieuwe vergunning aangevraagd waarmee de verlenging mogelijk moet worden.

Het bijzondere houten bouwwerk Akwaglot werd in juni onthuld in de singel en is ‘een plek voor ontmoeting en dialoog’. Eigenlijk zou het platform tot en met november blijven liggen, maar de vergunning voor de verlenging is aangevraagd.

Het drijvende houten podium is een initiatief van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht en is gebouwd ter ere van het lustrum van beide instellingen. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden was als partner al betrokken bij het project en viert in 2022 dat er al 900 jaar waterbeheer is in de regio, hetzelfde jaar als waarin de stad Utrecht viert dat het 900 jaar geleden stadsrechten kreeg. Daarom lijkt het de betrokkenen een goed plan om Akwaglot ook volgend jaar te gebruiken.

Programmering

Toen het houten podium van de zomer geopend werd leek het de weken daaropvolgend dat er maar weinig programmering plaatsvond. De Universiteit Utrecht liet weten dat Akwaglot een lastige start had gehad vanwege de coronacrisis, maar vertelde aan DUIC dat de agenda gevuld zou worden. Als voorbeeld werd het Het Grote Utrecht Stadsdiner genoemd dat aanstaande zondag plaatsvindt.

Op die dag gaan ‘duizenden’ mensen verspreid door de stad met elkaar aan tafel. Ook op Akwaglot kunnen inwoners van de stad gaan eten en komen dan bij mensen aan tafel die ze niet kennen. Het idee is dat die dag Utrechters als een grote familie bij elkaar aan tafel gaan zitten.